Horóscopo Chino: la semana del 23 a 30 de agosto

Llega la última semana del mes de agosto y aquí están algunas de las cosas que debe saber para organizarse mejor en estos días.



El horóscopo de esta semana le indicará cuándo tener cautela, qué días brillar o cuáles emprender. Esté atento.



Primero debe tener en cuenta que el horóscopo chino funciona con doce animales diferentes, dependiendo de su año de nacimiento: la rata, el buey, el tigre, el conejo, el dragón, la serpiente, el caballo, la cabra, el mono, el gallo, el lobo y el cerdo.



.

Estas son las fechas:

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020). Buey (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021). Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022). Conejo (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023). Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024). Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025). Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014). Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015). Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016). Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017). Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018). Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019).

Ahora bien, el especialista Marcelo Viggiano, director de Feng Shui Mundo, explica lo que traerán los días desde el lunes 23 hasta el lunes 30 de agosto, la última semana del mes.



Según él, la semana trae “una secuencia de días interesantes”.

Lunes 23 de agosto

Este es un día de peligro o riesgo. El animal oficial del día es el buey. La constelación es muy buena para iniciar nuevos proyectos, se llama ‘arco’.



Las energías del día son inestables, pero es hora de encarar situaciones complicadas con el fin de buscarles una solución.



También hay que asumir riesgos, ya que puede haber oportunidades dentro de la turbulencia.



El romance es favorable este día para el perro, el tigre y el caballo, aunque también necesitarán audacia.



Para el caso del gallo, es preferible que no inicie reformas en la casa.

Martes 24 de agosto

Es uno de los mejores días de la semana: es el día del éxito. Será útil para concretar cosas.



El animal es el dragón de madera, la constelación es ‘las hadas’. Es un día bueno para todos los signos y para todo tipo de actividades, excepto para el perro, ya que el regente es el dragón, su antagonista.



Es una jornada positiva para el gallo, el mono y la rata, quienes pueden emprender casi cualquier cosa con confianza y entereza.

Miércoles 25 de agosto

Otro excelente día de la semana porque será el día de ‘recibir’. La constelación del día es la carroza.



Es un tiempo muy bueno para el inicio de actividades económicas y financieras. La clave para este día es la generosidad, pensar más en dar que en recibir, ya que será bien recompensado.



Es uno de los mejores días del año para el mono, especialmente el de 1980. También lo es para el buey, el gallo y la serpiente.



El cerdo es quien más tiene que cuidarse porque estará más sensible a las energías del entorno.

Jueves 26 de agosto

Será el día de ‘abrir’. El regente del día es el caballo de fuego. La constelación es el cuerno del dragón, una constelación de abundancia y prosperidad.



Será un gran día para abrir puertas y celebrar. La clave es salir a brillar, dejar el perfil bajo y mostrarse. Excelente día para comenzar estudios o proyectos.



La más favorecida será la cabra, especialmente la de 1991. También será un buen día para el perro y el tigre.



En el romance, tienen oportunidades la serpiente, el buey y el gallo.



La rata se queda fuera de los beneficios de este día, ya que el caballo es su antagonista.

Viernes 27 de agosto

Día de cierre. No es un día favorable para ningún tipo de emprendimiento sino para tomarlo con calma, hacer balances y planes.



Al buey se le recomienda ser prudente si tiene que viajar o mudarse.

Sábado 28 de agosto

Día de proponer o comenzar a construir. Aquí reinicia la secuencia de los días. La constelación no es tan buena, es un día favorable para comenzar a solucionar o encarar algún problema, también para dar el primer paso.



Es un día favorable para la serpiente, el dragón, y la rata.



.

Domingo 29 de agosto

Es el día de limpiar y deshacerse de cosas. El regente es el gallo, la constelación se llama ‘habitación’.



Es tiempo de hacer cosas en casa, como ordenar y limpiar, ya que es momento de ‘aligerar’ la intensa actividad de la semana.



Para el dragón, la serpiente y el buey, el día es bueno para viajar.



La rata tendrá ventaja en el amor, además del mono y el dragón. Pero tendrán que ser originales de palabra para tener éxito. Sin embargo, las infidelidades pueden tener un alto costo.

Lunes 30 de agosto

No va a ser un comienzo de semana brillante. Es el día de aumentar. El regente del día será el perro.



Cuidado, porque no siempre aumenta lo positivo, también pueden aumentar los problemas.



La constelación es el corazón del dragón, por lo que hay que dejarlo tranquilo y no perturbarlo.



Es un día poco apto para hacer eventos públicos. Por el contrario, hay que tomarlo con calma.



Será favorable para el tigre, el conejo y el caballo, pero poco para el dragón.

