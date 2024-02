Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 19 al 25 de febrero

En el año del Dragón de Madera, las estrellas revelan un escenario astrológico único para cada animal del zodiaco chino. ¿Qué le depara a usted en los próximos días? Aquí las predicciones.



Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)



Los asuntos profesionales de la Rata se expanden esta semana, brindándole una influencia que promete un significativo crecimiento económico, social y laboral. Abundarán las oportunidades, por lo que es crucial aprovechar al máximo este período, manteniendo un equilibrio entre el trabajo y el disfrute.



Las relaciones personales experimentarán momentos gratos, ofreciendo un ambiente propicio para el fortalecimiento de la pareja.



El brillo, el amor y la armonía marcan un momento ideal para enamorarse, inspirarse y explorar nuevos destinos. La alegría y la colaboración serán pilares fundamentales para profundizar las relaciones, que prometen crecer con el tiempo.

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Durante esta semana, los nativos del signo del Búfalo destacarán en el ámbito laboral, ocupando un lugar especial. Es un momento propicio para emprender nuevos proyectos, lanzar ideas innovadoras o incluso buscar oportunidades laborales alternativas, ya que irradiarán fuerza y convicción.



Si las cosas no salen según lo planeado, no se desanime; todo se desarrollará en el momento adecuado. Aunque el trabajo y las finanzas se mantengan estables, es posible que no experimente completa satisfacción.



Este período es ideal para replantear objetivos con calma, tomarse un respiro y alejarse de la rutina. En el ámbito amoroso, podría resurgir alguien del pasado, brindándole la oportunidad de cerrar asuntos inconclusos.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)



La comunicación en la vida del Tigre experimentará una notable mejoría, lo que le permitirá recopilar información relevante en su trabajo o carrera. Este es el momento adecuado para hacer planes, proyectarse hacia el futuro y demostrar ambición.



Además, se abre una fase propicia para la generación de nuevas ideas; sentirá mayor comodidad interactuando y ampliará sus contactos. Su imagen se proyectará de manera excelente, sin embargo, es importante mantenerse atento y no dejar pasar las oportunidades que se presenten.



Durante esta etapa, es probable que el Tigre encuentre la persona ideal para establecer asociaciones comerciales exitosas y alcanzar el éxito profesional que tanto ha buscado.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

El Gato enfrentará presiones en su entorno laboral durante esta semana. El desafío será liderar proyectos con confianza en sus capacidades y aprender a escuchar las opiniones de los demás.



Afortunadamente, recibirá un impulso especial en sus actividades, lo que le permitirá abordar asuntos con determinación y perseguir sus deseos con firmeza. Surgirán antiguos deseos que lo llevarán a considerar cambios necesarios para superar obstáculos y adoptar una perspectiva positiva ante cada situación.



Además, se presentará la oportunidad de experimentar una pasión intensa y alcanzar importantes metas en el ámbito amoroso y en sus relaciones en general.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)



Estarás preparado para aprovechar las oportunidades que te llevarán a alcanzar tus objetivos a largo plazo. Sin embargo, es importante mantener la calma y evitar actitudes impulsivas que puedan conducir a metas poco realistas.



Las energías que rodean al Dragón indican una etapa de pruebas continuas en términos de carácter y relaciones personales. Los conflictos en la comunicación podrían generar tensiones, pero al estabilizar su mundo emocional, podrá comprender mejor la naturaleza de sus vínculos interpersonales.



Es probable que recibas muchas solicitudes de ayuda por parte de amigos, y su vida social estará llena de sorpresas agradables.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)



Durante esta semana, las fuerzas cósmicas estarán a su favor, especialmente en lo que respecta a asuntos relacionados con documentos, gestiones, deudas y transacciones.



La Serpiente será capaz de defender sus derechos, pero es crucial actuar con cautela, especialmente en el ámbito interpersonal. Las finanzas se verán notablemente favorecidas, y las circunstancias permitirán llevar a cabo operaciones monetarias ventajosas.



Los viajes de placer y las actividades relacionadas con estos traerán beneficios tangibles, así como la oportunidad de establecer nuevos contactos. Además, se esperan noticias familiares alentadoras y un período de armonía tanto en las relaciones sociales como en las de pareja.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

La notable fuerza de voluntad y energía dinámica del Caballo adquiere un enfoque práctico que resultará beneficioso en esta fase para quienes pertenecen a este signo.



Adoptar una nueva perspectiva y enfoque hacia sus asuntos le permitirá dejar atrás situaciones o relaciones pasadas y concentrarse en el crecimiento positivo que se avecina en esta nueva etapa.



Después de los primeros días de la semana, se esperan buenas noticias en el ámbito profesional, lo que impulsará el avance y la concreción de sus ideas. Sin embargo, las ansias de libertad inherentes a este signo podrían afectar las relaciones interpersonales.



La clave residirá en lograr un equilibrio entre momentos de independencia y la vida en pareja.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Este signo se adentra en una etapa de notable importancia y mayor estabilidad en el ámbito profesional. Aquellos que hayan actuado correctamente recibirán generosos beneficios como recompensa. Se avecina un período de cosecha que permitirá reorientar tus asuntos de una manera más efectiva.



Superarás las indecisiones y darás inicio a proyectos con excelentes perspectivas de éxito. Este momento marca una renovación total de sus energías y el comienzo de un nuevo ciclo personal lleno de emocionantes novedades. Hacia el fin de semana, se abre un nuevo capítulo en la vida sentimental de la tierna y emotiva Cabra.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Iniciarás la semana con una nota positiva. La situación económica será favorable, y es posible que recibas ingresos adicionales que ayudarán a equilibrar tus finanzas. Este período será una oportunidad invaluable para el aprendizaje personal, con un enfoque en el autocontrol, la moderación y la prudencia, lo que te permitirá avanzar significativamente y sentirte más seguro y tranquilo.



En cuanto al amor, este será un momento excepcional para el intrépido y encantador Mono, probablemente uno de los mejores del año. Podrías sorprenderte al descubrir que situaciones que antes parecían inalcanzables ahora están al alcance de tu mano.



Además, este será un momento muy propicio para tomar decisiones importantes en tu relación de pareja.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Se avecina un período nuevo y revitalizante que traerá consigo importantes cambios y profundas transformaciones en la vida del Gallo. La fuerza y valentía de las que dispondrás en estos días te permitirán tomar decisiones definitivas y dar un giro positivo a muchos aspectos de tu vida.



Aunque habrá asuntos familiares que requerirán atención, los resolverás gradualmente con paciencia y una actitud positiva. Los nativos de este signo, llenos de vigor y determinación, disfrutarán de una confianza saludable que les impulsará a tomar la iniciativa.



Además, se abrirán nuevas oportunidades de progreso en las relaciones personales. Aunque la felicidad esté al alcance, es importante mantener los pies en la tierra.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Con una actitud positiva notable, el Perro enfrentará los desafíos de manera práctica y con gran determinación. Se vislumbra un cambio oportuno en sus actividades que contribuirá a mejorar su situación económica, ya sea mediante ingresos adicionales o la culminación exitosa de un proyecto.



Después de los primeros días de la semana, será un momento ideal para llevar a cabo gestiones importantes, reuniones laborales o completar trámites pendientes. El deseo de disfrutar de la vida motivará a este signo a explorar nuevos horizontes. Buscará aventuras y actividades para compartir con amigos o en pareja.



El optimismo y una energía renovada serán compañeros constantes a lo largo de esta semana.

Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)



Durante esta semana, el Chancho exhibirá un notable poder y fuerza para el liderazgo, aunque es posible que surjan celos y rivalidades en el entorno laboral. Su agudeza mental estará en su máximo nivel, ya que sus intuiciones le guiarán acertadamente.



Poseerás una capacidad excepcional para identificar los momentos oportunos para actuar y tomar decisiones, así como para contrarrestar cualquier influencia negativa externa. Una protección especial estará presente para ayudar a evitar acciones impulsivas y errores de juicio.



En el ámbito emocional, iniciará una etapa en la que demostrará mayor sabiduría, madurez y compromiso en sus relaciones interpersonales.

