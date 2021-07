Conozca qué le espera para fin de mes según el horóscopo chino

Un nuevo mes está cerca de terminar y estas semanas de cierre son un periodo que viene cargado de eventos astrológicos con energía transformadora. ¿Quiere saber qué le depara el destino a partir de las predicciones del horóscopo chino?



Esto es lo que le espera a su signo, de acuerdo con la astróloga del diario argentino ‘La Nación’.

Rata

Los amparados bajo este signo nacieron en los años 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 o el 2020.



Afrontarán una etapa que implicará fuerza y determinación para tomar decisiones difíciles; sin embargo, fíjese en los detalles. Es importante que actúe con cautela para pronosticar los efectos que pueden tener sus acciones.



Es el momento indicado para que reactive su vida social y se aventure a vivir una nueva experiencia amorosa. Las anteriores puede que lo atemoricen, pero es importante que no se deje afectar directamente por ellas.

Buey

Los asignados a este signo tuvieron que nacer en los años 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 o 2021.



Vendrán algunos cambios que le permitirán renovar su percepción sobre lo que le genera tranquilidad. Preparé su mentalidad para tener dificultades en el ámbito laboral; sin embargo, recuerde que más que problemas son oportunidades para demostrarse hasta dónde puede llegar.



No olvide que es importante que atienda también a su pareja. Tome como mantra que: “trabaja para vivir, más no vive para trabajar”. Por ende, su vida no solo puede desarrollarse dentro de la oficina.

Tigre

Los nacidos en los años 1950, 1962, 1974, 1986, 1998 o 2010 pertenecen a este signo.



Si está dispuesto a crecer debe también estar dispuesto a diversificarse y entender que existen más puntos de vista. Los cuales no necesariamente concuerdan siempre con usted. Esto, aunque parezca un pequeño paso, le ayudará a dimensionar que existen diferentes formas para realizar las mismas acciones.



Cada quien trabaja a su manera y eso está bien, pero recuerde que al trabajar en equipo es indispensable que se escuchen todas las voces y no solo que se imponga una.

Gato

Los amparados bajo este signo nacieron en los años 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011.



Es un buen momento para iniciar con un proceso de introspección y análisis que le permita identificar las falencias que tiene en su comportamiento y en la forma de decir las cosas. Sus familiares y amigos no siempre estarán dispuestos a escuchar la verdad sin filtro.



Para poder avanzar empiece identificando qué está haciendo mal y pida las disculpas necesarias para evitar seguir cometiendo los mismos errores. No intente siquiera justificar su comportamiento.



Dragón

Los asignados a este signo tuvieron que nacer en los años 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012.



Los niveles de entusiasmo estarán más altos que de costumbre. Esto, si sabe enfocarlo, le ayudará a actualizar y a cumplir con las tareas que ha dejado pendientes en el pasado. Posponer ya no es una salida. Este cúmulo de emoción le ayudarán a solucionar conflictos.



Sin embargo, no olvide que la prudencia es indispensable en todas las facetas de la vida y que necesitará más que buena energía para ser asertivo.

Serpiente

Los nacidos en los años 1953, 1965, 1977, 1989, 2001 o 2013 pertenecen a este signo.



En este nuevo período es importante que refuerce su comunicación con sus compañeros de trabajo y amigos. Es una persona decidida en los negocios y eso le ha traído oportunidades para invertir a futuro. Siga haciéndolo, pero no olvide ser precavido, ya que el exceso de confianza puede jugar en su contra.



No llegué tarde a ninguno de sus encuentros, dado que esto puede generar una mala impresión de usted, lo cual. a largo y mediano plazo, puede generar desventajas en el ámbito laboral.

Caballo

Los asignados a este signo tuvieron que nacer en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 o 2014.



Usualmente siente la necesidad de pasar desapercibido y no ser protagonista en ninguno de los espacios. Es una decisión personal que determinará su vida y está en todo su derecho de hacerlo. No obstante, recuerde que el ser indetectable puede evitar los problemas, pero no le permitirá que se noten sus habilidades.



Lo mejor es que encuentre un punto intermedio y así logre equilibrar su deseo de introspección y de éxito. Esto en definitiva le ayudará a tener tranquilidad económica y un futuro prometedor.

Cabra

Los nacidos en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 o 2015 pertenecen a este signo.



Tiene una habilidad desarrollada con la intuición, lo cual le ha permitido identificar cuando está cambiando el curso de sus objetivos. Tener el norte claro siempre es necesario para no perder la meta de vista. Siga apuntándole a sus sueños y trabajando para alcanzarlos.



Su convicción y coraje le permitirán reinventarse en caso de ser necesario para realizar ajustes en los planes.

Mono

Los asignados a este signo tuvieron que nacer en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 o 2016.



Estará rodeado de nuevas energías en el ámbito más personal de su vida. Por ello es importante que empiece a ampliar sus horizontes y a entender que su realidad ha estado limitada por el círculo de interacción tan cerrado que ha tenido.



Es un buen momento para apuntarse a nuevas ilusiones y aspiraciones que le permitan crecer en el ámbito emocional y profesional.

Gallo

Los nacidos en los años 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 o 2017 pertenecen a este signo.



Es necesario empezar a soltar algunos conceptos y paradigmas enseñados desde la infancia. Dentro del proceso de aprendizaje y de descubrimiento del ‘yo interno’ es importante desaprender algunas cosas que se daban por sentado.



Más allá de buscar su estabilidad económica debe apuntarle a entender los procesos internos que afronta cuando vive momentos difíciles, ya que su bienestar emocional debe primar sobre el económico.

Perro

Los asignados a este signo tuvieron que nacer en los años 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 o 2018.



Estas últimas semanas del mes de julio estarán enfocadas en la renovación para resolver algunos conflictos y así llegar a esa liberación que tanto ha soñado. Iniciará con entusiasmo un nuevo proyecto en equipo, en el cual logrará demostrar sus capacidades y el dominio de algunos temas a partir de la experiencia.



Para ello es necesario que sea disciplinado y no se distraiga con facilidad. Muchas situaciones externas querrán captar su atención, pero solo de usted depende de si les da prioridad.

Cerdo

Los nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 o 2019 pertenecen a este signo.



Será un período de intenso análisis que le permitirá tomar decisiones oportunas en diferentes áreas de su vida. Esto le ayudará también encontrar la manera de dar a conocer su trabajo sin lucir exageradamente necesitado de atención.



Le conviene estar al tanto de las circunstancias de su entorno para saber cómo reaccionar. Por ende, intente no aislarse del todo y mantener una comunicación constante de manera bidireccional con sus compañeros de trabajo.



