Vea lo que viene para el 2021, de acuerdo con el horóscopo chino

El año que termina fue una sorpresa a nivel global debido a la pandemia y a los profundos cambios que produjo en la vida cotidiana de millones de personas. Por eso, muchas personas buscan vaticinar cómo podría ser el 2021.



En el horóscopo chino el 2020 fue conocido como el año de la rata de metal, mientras que este 2021 es conocido como el año del búfalo de metal. ¿Qué podría depararle al mundo este período?



Ludovica Squirru, poeta argentina y experta en el horóscopo chino, habló con el medio 'Sputnik' e hizo algunas predicciones. Para empezar dijo que es muy importante ordenar las cosas del pasado antes de comenzar una nueva etapa. "Para recibir el año del búfalo de metal tenés que dejar en orden este año caótico, loco de la rata infectada", dijo Squirru.



Señaló que lo que nos espera en 2021 es un mensaje distinto que no se da hace siglos. "Como el mundo se ha conmocionado a nivel global por la pandemia, por todo lo que se produjo en la vida del planeta, uno tiene que darse cuenta de que este es un mensaje muy claro para despertar, que es el famoso despertar de la era de acuario, un mensaje que no se da hace 800 años", advirtió.

Después de un año marcado por las medidas de confinamiento, las cuarentenas y las restricciones a la movilidad de la ciudadanía, Squirru subrayó la importancia de mantener la autonomía en el Año Nuevo.



Sostuvo que el 2020 "implica que vos también te ponés como parte del cambio, no esperando desde afuera que alguien te diga lo que tenés que hacer, sino tomando las riendas de tu vida con mucha conciencia para hacer todo lo que no hiciste en estos años", explicó.



Tampoco pasó por alto el hecho de que, por la pandemia, las autoridades estatales de todo el planeta hubieran retomado algunas prácticas totalitarias que no se veían desde hace años. Hizo énfasis en su preocupación porque "nos controlen más".

Tras las medidas de confinamiento, cientos de ciudades del mundo redujeron en un gran porcentaje la circulación de transeúntes. Foto: AFP

También dijo que este 2021 no se trata de modificaciones drásticas o abruptas, sino que va a ser un momento de estabilidad.



"No se esperan cambios mágicos, o que todo mejore, o que todo cambie. Empieza una época de disciplina, de conciencia laboral profunda, donde con esfuerzo vas a tener más rendimiento y más logros", agregó la astróloga.

Según recoge el diario argentino 'La Nación', la especialista dijo que hasta el 12 de febrero vale la pena aprovechar la transición de los dos años para hacer una "alineación y balanceo de nuestra vida para dejar ordenados los grandes temas".



También comentó lo que les espera a las personas según su signo. "Siempre hay signos más afines que otros con el búfalo como la rata, la serpiente y el gallo, otros más incompatibles como la cabra, y otros que se van a hamacar más como el caballo, el chancho (cerdo) y el perro", dijo, aunque también sostuvo que prefería no hacer predicciones tan generales.



Eso sí, dijo que el año podría ser un poco más amable para las personas que nacieron bajo el signo del búfalo, es decir, los nacidos en años como 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997 y 2009.

*Con información de 'La Nación' (GDA - Argentina)