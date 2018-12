Horas de radio con Vanessa de la Torre

Se trata –como dice Vanessa de la Torre– de un momento para digerir lo que ha pasado durante el día en un país que produce tanta información y en el que es necesario que la gente se acueste con contexto”.

Ese es el resumen de Mesa Blu, el programa que dirige y presenta Vanessa de la Torre en la emisora desde noviembre pasado, de 8 a 9 p. m., de lunes a viernes.



“Hacemos una mesa de análisis en la que lo más importante es que la gente comprenda los acontecimientos del día”, sigue De la Torre.



Periodista de la Universidad Javeriana de Bogotá, con una maestría en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown, en Estados Unidos, ha trabajado en radio y televisión y ha sido corresponsal en Washington.



Afirma que le gusta “especialmente el periodismo de reuniones, de citas, de encontrarse con la gente”. Por eso, en su trasegar es muy importante “decantar el trabajo. Como estamos con la noticia encima, eso se nos dificulta. Por eso es importante hacer reportajes, conversar, y eso me lo permite también este programa de radio, con un micrófono abierto a través del que es posible conversar de la noticia pura y dura, pero también de los temas culturales”, sigue.



“Estamos un país en el que están pasando un montón de cosas espectaculares de las que no hablamos tanto: festivales de cine y música; tenemos mucha oferta para el turismo internacional, y hay regiones de las que hay que hablar porque tienen una gran cantidad de lugares y tradiciones, como el Guaviare, Arauca, el Pacífico. Es más, ni los mismos colombianos tenemos esa información”, sigue.

Es que nos pasan cosas muy buenas y hay que contarlas, lo que no quiere decir que no les pongamos la lupa a tantos problemas que nos afectan FACEBOOK

TWITTER

Para De la Torre, además, “es muy importante la movida gastronómica que vive Bogotá. Es que nos pasan cosas muy buenas y hay que contarlas, lo que no quiere decir que no les pongamos la lupa a tantos problemas que nos afectan”, manifiesta.



La periodista, nacida en Cali, divide su tiempo con la presentación de la emisión del mediodía de Caracol noticias, de lunes a viernes, espacio en el cual también presenta los chismes políticos, y es la conductora de El rastro, del mismo canal, un programa que narra hechos judiciales, analizando cada paso de las autoridades para descubrir a los culpables.



Y por si todo lo anterior no llenara su tiempo, De la Torre también están escribiendo un libro sobre el amor en la guerra.



“Yo creo que una mujer enamorada es capaz de resarcir todo lo malo que hay a su alrededor y su poder; de verdad, es muy importante”, afirma.



En el libro cuenta y analiza a las mujeres que, pese al dolor de la guerra, han organizado sus vidas, las de sus familias y han aportado a la sociedad gracias al amor que tienen en sus corazones y a la fuerza que les da ese amor.



“También cuento las luchas que muchas han dado para estar cerca de esos seres que aman, pese a la destrucción y el conflicto”, dice la periodista, que espera lanzarlo en la Feria Internacional del Libro de Bogotá el año entrante.



CULTURA