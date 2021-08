Atrás quedaron los concursos, estos son los nuevos planes 'Honey Boo Boo'

Alana Thompson, más conocida como ‘Honey Boo Boo’, habló con ‘Teen Vogue’ en medio de una sesión de fotos y expresó lo difícil que es ser una celebridad a tan corta edad. Además de los problemas familiares, se refirió a la quebrantada relación que tiene con su madre y sus planes a futuro.



‘Honey Boo Boo’ se dió a conocer en el programa ‘Todddles and Tiaras’ un reality show en el que mostraban el detrás de cámaras de los concursos de belleza para niñas pequeñas. Una fama que creció exponencialmente y puso en la retina del mundo del espectáculo a una niña de tan solo 6 años y a su madre, June Shannon.



(Le puede interesar: ¿Qué hacen y cómo lucen actualmente los hijos de Pablo Escobar?).

La popularidad de Alana alcanzó tal nivel de influencia, que los productores del reality show le apostaron a crear un programa que mostrara la vida de ‘Honey Boo Boo’ (Alana) , pero más aún de la de su madre ‘June Mamma June Shannon’.

El programa pretendía mostrar a una familia de clase trabajadora introduciéndose en el mundo del espectáculo. Se convirtió en una serie televisiva al estilo ‘Keeping up with de Kardashians’, pero que mostró la cruda realidad de vivir como un grupo familiar de clase media al sur de Estados Unidos.



Hoy Alana Thompson está próxima a cumplir 16 años y tiene planes para su futuro más allá de estar en frente de la cámara de televisión y la fama, que según declaraciones para la revista ‘Teen Vogue’, le ha traído bastantes traumas.



En la entrevista señala que ya no es ‘Honey Boo Boo’ y que hay una persona detrás de ese sobrenombre que le impuso la fama. Ahora que es mayor, no le importa lo que piense la gente de su apariencia y le gustaría que la llamen por su nombre.



“Creo que la gente todavía espera que sea la pequeña Honey Boo Boo, y ya no lo soy (...) Mi mamá no me llamó Honey Boo Boo. Mi nombre es Alana, son dos personas completamente diferentes”, dijo a 'Vogue'.

(También: 'La Chilindrina' dice que jamás volverá a tomarse fotos en bikini).



También señaló los malos comentarios que recibe en redes sociales sobre sus uñas, pestañas y manera de vestir.



“No entiendo por qué la gente piensa de esta manera. Solo porque tengo un poco de carne extra en mis huesos, ¿quieres odiarme? Nunca conseguiré que mi cuerpo se avergüence”, mencionó.



No solo en televisión nacional, sino internacional vieron cómo ‘Honey Boo Boo’ se convierte en Alana Thompson una persona que tuvo que soportar los martirios que trae consigo la adolescencia y peor aún, a una madre que lucha por salir del consumo de drogas.



En 2014 June Sahannon, estuvo en la lupa de los medios de comunicación por haber estado en una relación con un ex convicto violador de niños, lo cual trajo consigo la cancelación inmediata de su programa, según información del diario 'La Nación'.



Después, en 2019 fue arrestada por porte de estupefacientes, más exactamente cocaína, sustancia que fue decomisada cuando se reportó una pelea en el domicilio de la celebridad. La policía que acudió al lugar a atender el llamado, se percató de la presencia de las drogas y procedieron al arresto.

A raíz de este hecho, la custodia de Alana pasó a manos de su hermana Lauryn de 21 años, por lo que ‘Honey Boo Boo' ahora vive con ella. Entre tanto, la familia lucha por sacar a su madre del consumo de estupefacientes.



“Mucha gente en este mundo no se da cuenta de cuántas personas se ven realmente afectadas por el consumo de drogas y alcohol”, relata para ‘Teen Vogue’.



(Puede leer: 'Es ella': Alberto Linero habría presentado a la mujer que lo enamoró).



Alana sueña con ser enfermera neonatal por lo que estudia en la secundaria en las mañanas y en las tardes trabaja en televisión. Menciona que su decisión de seguir grabando es más por una cuestión financiera, que una elección personal, porque según lo dicho por ‘Vogue’ nunca ganaría lo mismo en un trabajo normal y necesita el dinero para pagarse sus estudios universitarios al graduarse.



“Quiero tener una vida, ¿sabes? Quiero poder apoyar a mis hijos y cosas así”, mencionó.



Finaliza diciendo que su meta es poder mudarse apenas cumpla los 18, comprar una casa, un auto y sacar sus proyectos educativos adelante.

Más noticias

Insólito: venden patinetas pintadas con ‘sangre’ de Tony Hawk





'Deje la mala leche': Carolina Cruz a seguidora que criticó sus zapatos







Le cayó encima alguien que se arrojó de un edificio y 'vivió' para contarlo

Tendencias EL TIEMPO