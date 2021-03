La homofobia estaría ligada a bajo coeficiente, según un estudio

Según un estudio publicado en la revista 'Intelligence', realizado por científicos de la Universidad de Queensland, en Australia, la homofobia estaría ligada a un bajo coeficiente intelectual.



Para la investigación se analizaron los datos de una encuesta realizada en 2012 por Household, Income and Labor Dynamics in Australia (Hilda). Así como los resultados de la misma encuesta hecha en 2015.



En esta se le preguntó a más de 11 mil 500 australianos si estaban de acuerdo o no con la igualdad de derechos para la comunidad LGBTI.



(Lea también: México: buscan castigar homicidio por homofobia con 60 años de cárcel).

Los encuestados tuvieron que responder de uno a siete, siendo el primero 'muy en desacuerdo' y el segundo 'muy de acuerdo', la siguiente afirmación:



“Las parejas homosexuales deberían tener los mismos derechos que las parejas heterosexuales”.



(Le puede interesar: Hermanas gemelas deciden cambiar de sexo al mismo tiempo).

Los encuestados que estaban en contra de los homosexuales, presentaron afectaciones en su lenguaje verbal. Foto: AFP

Los encuestados también fueron puestos a prueba en tres test cognitivos: uno que suele utilizarse en pacientes con demencia y que mide la inteligencia en base al coeficiente intelectual, otro que calcula el daño cerebral por una herida o enfermedad y un examen de memoria.



Aquellos que estaban en contra de los homosexuales, presentaron afectaciones en su lenguaje verbal y en las demás habilidades. Asimismo, demostraron un nivel educativo inferior.



(Le puede interesar: Mujeres trans que han hecho historia y roto estereotipos en Colombia).

Las personas con menos coeficiente intelectual eran quienes estaban más en desacuerdo con la igualdad de derechos para los homosexuales FACEBOOK

TWITTER

Se concluyó entonces que las personas con menos coeficiente intelectual eran quienes estaban más en desacuerdo con la igualdad de derechos para los homosexuales y quienes tenían más prejuicios en contra de esta comunidad.



“Existen correlaciones bien conocidas entre la baja capacidad cognitiva y el apoyo de actitudes perjudiciales o no igualitarias”, afirmaron los autores de la investigación, añadiendo que "nuestros resultados sugieren que las habilidades cognitivas juegan un papel crítico, aunque subestimado, en el prejuicio".



En la misma línea, en un estudio publicado en la revista 'Journal of Sexual Medicine', en 2015, se asoció a la homofobia con el psicoticismo, la existencia de mecanismos de defensa inmaduros y una vinculación paterna temerosa.



(Siga leyendo: Pasaporte de Estados Unidos incluirá una tercera opción de género).



Tendencias EL TIEMPO