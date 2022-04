—Perrito: ¿A lo bien usted se murió?

—Uy sí, perro de perros. Qué embarrada, pero todo bien. Recuerde que en Guatemala, hace poquito, le conté que estaba muy feliz y tranquilo. Con muchas ganas de seguir estudiando y de seguir luchando por mi familia. Y por mi felicidad. ¿Se acuerda que le conté que quería hacer una especialización después de mi grado como fotógrafo profesional de Taller Cinco y que iba a pedir una licencia no remunerada para viajar a Barcelona a hacer una maestría?

—Sí, claro. Y usted también me contó sobre todo ese dolor en el alma que les dejó la decisión que tomaron con Vicky, su esposa, cuando ella se fue a vivir con su adorada Guadalupe a Manizales. Una determinación muy cruel, pero era el camino más conveniente.



—Sí, parce. Eso ha sido muy, muy duro. Sobre todo porque me perdí la mejor etapa de mi Guadalupe, de sus travesuras, de lo que va aprendiendo en el colegio, de ayudarle con las tareas. Siento que no nunca pude ser un papá de tiempo completo para mis hijos y eso me duele mucho.



—Muy triste, perrito. Pero usted nunca ha dejado de amar ni de proteger a su esposa ni a Guadalupe ni a Jacobo ni a Juliana ni a Daniel. Ni a sus nietos Isabella y Emmanuel. Ni a sus papás Fabio y Edelmira. Usted siempre trabajó duro por todos ellos.



—Jamás, mi perro. A ellos les he dedicado toda mi vida y todas mis batallas Todo mi amor es para mi familia. Y para mis amigos, como usted. Y para el que se deje querer.



—Por eso, perro. No me salga con esas. Una persona tan buena y pura como usted no se puede morir—. Eso mismo dijo el gran Gabriel Meluk en un video en el que varios de sus compañeros de El Tiempo quisimos recordarlo con toda nuestra admiración y cariño. En ese mismo video habló, destrozado, el gran Fernando Ariza. Contó cómo usted se había puesto tan feliz cuando le mostró el video en el que su hijo chiquito, Juan Esteban, en el jardín, cantó ‘Ay Chavela, Chavela, Chavela’ y que por eso, desde entonces, se llamaban así: Chavelo.

Fernando Ariza, Jaime Garc{ia y Héctor Fabio Zamora. Compañeros de trabajo y amigos del alma. Foto: Archivo particular

—Tan bonitos. Sí pillé el video, porque, créame, yo nunca me alejaré de la gente que amo y que me ama.



—Perrito, ¿pero cómo se murió? Usted estaba tan joven, con apenas 49 años; había bajado de peso y me regañaba en las noches en Guatemala porque yo me comía una hamburguesa y usted comía granola. Usted era un toro de casta, inmortal…



—Perrito, pues creo que me dio un infarto y me morí de una vez. Había viajado a Manizales porque el 9 de abril mi Guadalupe cumplió 9 años. Aunque la noche anterior me iba dando la pálida y me sentí muy maluco. Vicky me llevó al hospital. Estábamos muy felices al día siguiente, pero seguía maluquito. Y parce, de un momento a otro, me morí.



—¿Para siempre?



—Sí, para siempre. Pero solo me fui de este mundo. Pero fresco que usted y yo siempre vamos a estar juntos.



—Bueno, sí, estoy seguro de que así será. Porque cuando usted y yo nos juntábamos, ocurrían milagros. Siempre hablamos de lo afortunados que éramos siendo periodistas y de las puertas que se nos abrían cuando nos íbamos de viaje a los territorios más abandonados y violentos y empobrecidos de Colombia a hacer todas esas historias tan crueles pero tan necesarias y tan bellas, que quedarán para la memoria de nuestro país.



—Era la buena energía de ambos. Las buenas intenciones de los dos. Hacíamos un equipo inigualable. Nos faltaron muchas buenas historias por contar, perro de perros



—. Héctor Fabio me decía así: perro de perros. O mi perrito.

—¡Pero por supuesto! ¿Y las fotos y videos de Guatemala?



—Uy, perrito, como usted me dijo que todavía no tenía planeado sacar esa historia, no alcancé a pasarle ese material. Pero seguro Jaime, Milton, Fernando, Andreita, Néstor o Mauricio o César se darán mañas para escarbar en mis equipos. Perro, por cierto, le agradezco por haberme llevado a Guatemala.

Juli{an Espinosa, Héctor Fabio Zamora, una guerrillera de las Farc desmovilizada y José Alberto Mojica. Foto: Archivo particular

—Uy, a lo bien. Por fin nos dimos un viaje tranquilo, una historia totalmente diferente al cubrimiento del entierro de los muertos de la masacre de Bojayá, 17 años después; o del viaje al campamento de los guerrilleros de las Farc en Mesetas, en el Meta, cuando con Julián Espinosa hicimos el reportaje ‘Los hijos después de la guerra’, sobre la cosecha de bebés de las guerrilleras apenas empezaron a entregar las armas. Desde entonces, los tres nos decimos así: ‘camaradas’.



O como cuando acompañamos a los migrantes venezolanos, muriéndose de frío, atravesando el Páramo de Santurbàn —con sus frailejones congelados, como de cristal, con esos arañazos en el cielo que anunciaban y desataban la lluvia— en ese peregrinaje infame desde Cúcuta hasta Bucaramanga y de ahí hasta Bogotá o hasta donde los llevaran las patas.



—Qué buenas historias las que contamos. Por eso le agradezco una vez más por traerme a Guatemala. Me parece increíble que hace treinta años haya pasado por este país como migrante, buscando llegar a Estados Unidos, y que ahora me atiendan en el Palacio de la Cultura y me lleven a las pirámides de Tikal y de Yaxha y a ese pueblo tan bello rodeado por ese lago azul. ¿Cómo era que se llamaba?



—Flores. El pueblo se llama Flores y queda en la isla de Flores.

Flores.

Como las flores que le mando hasta el cielo.



—Ah, sí, qué lugar tan hermoso. Gracias por ese último viaje, que sin saberlo fue la mejor despedida de este mundo. Nuestra despedida. Tenía que venir a este país a recoger mis pasos. Y gracias por las flores.



Aquí las tengo adornando el cielo.



*****

​Héctor Fabio me había contado esa historia hace rato. Tenía 19 años cuando decidió irse a buscar un mejor sustento para su compañera de entonces, con quien ya había tenido una hija dos años atrás. Fue un padre adolescente que ni siquiera era bachiller. Un muchachito que se arriesgó a irse por ‘El Hueco’, esa frontera miedosa y criminal entre Estados Unidos y México; ese cementerio de seres humanos que mueren o asesinan mientras intentan llegar a un país donde nunca serán bienvenidos y donde tendrán que trabajar doce o más horas al día lavando baños.

Héctor Fabio Zamora posa con sus cámaras con la pirámide del Gran Jaguar, en el santuario maya de Tikal, en Guatemala, como telón de fondo. Foto: José Alberto Mojica/EL TIEMPO

Y en ese peregrinaje infame, el siempre entusiasta Héctor Fabio Zamora Pabón voló de Bogotá a Panamá y desde allí empezó a caminar con un montón de migrantes, de distintos países, hasta llegar a Guatemala, donde lo acogió una familia de evangélicos.



El siempre entusiasta Héctor Fabio Zamora Pabón esquivó a esos criminales traficantes de personas a los que les dicen ‘coyotes’. Esquivó serpientes en el desierto. Atravesó ríos y montañas. Se camufló entre el monte para que no lo pillaran. Pasó varios días sin probar bocado y su boca era un acantilado filoso y profundo al que no le llegaba el agua. Se murió de sed varias veces.



Y allá, en Guatemala, les contaba a los periodistas que en ese país tuvo que hacer lo que nunca hizo en su tierra, donde se cultiva uno de los mejores cafés de Colombia y del mundo: coger café. También recordó que en México, el ‘coyote’ que lo llevaba con otros migrantes, los dejó botados en un hotelucho y se les llevó todo y que se quedaron con las manos vacías y que varias noches tuvo que dormir en la calle, cobijado por el firmamento.



Héctor Fabio pasó tres meses aguantando hambre y sufriendo todas esas barbaridades que les pasan a los migrantes que dejan todo atrás —su familia, su pasado, el destierro absoluto sin tiquete de regreso— por cumplir el ‘sueño americano’.



Ese que usted no quiso cumplir al descubrir que no era su sueño —se regresó a los seis meses, lleno de deudas— aunque todavía no sabía cuál era su verdadero sueño. Esos sueños que jamás soñó pero que cumplió y agradeció hasta su último aliento.



—Parce. Y me quedé con las ganas de hacer esa historia: de ir a buscar a esa familia en Huehuetenango que me salvó la vida. La gente habla mal de los evangélicos, pero a esas personas les agradeceré eternamente.



—Sí. Desde que llegamos a Guatemala usted le preguntaba a todo el que conocía: ¿A donde vamos a ir queda cerca de Huehuetenango? Y siempre le respondían que no, que ese lugar quedaba muy, muy lejos. Yo le respondí que claro, que era tremenda historia, que podríamos aprovechar ese testimonio para hacer otro gran reportaje sobre los migrantes que atraviesan Centroamérica para llegar a Estados Unidos a conseguir un trabajo que les permita enviarles plata a sus familias. Y para contar el testimonio de un migrante que se convirtió en el mejor reportero gráfico de Colombia en los últimos años. Pero fresco, le prometo que haré todo lo que sea por cumplirle ese sueño. Ya hablé con nuestra amiga Luisa Fernanda, quien también ha estado muy afectada por la noticia de su inesperada partida, y quedamos en que juntos vamos a luchar por cumplir ese sueño. Si Luisa quedó tan impactada, que apenas compartió unos días con usted, imagínese cómo está su familia. Cómo estamos de derrumbados sus amigos

Una de las despedidas de fin de año en la que Héctor Fabio Zamora aparece con sus compañeros de trabajo. Su familia en Bogotá. Foto: Archivo particular

Nos sigue pareciendo mentira. Pero todos agradecemos lo privilegiados que fuimos al tenerlo a nuestro lado. Y yo soy el más privilegiado por ese viaje de una semana entre palacios, pirámides y lagos de Guatemala. Usted tuvo una vida tan frenética, y vivió tantas experiencias, porque se tenía que morir joven y porque Dios lo necesitaba allá, en el cielo. Usted fue un ángel que Dios nos prestó.



*****

Tengo los recuerdos frescos de ese viaje porque fue hace poquito. Del 19 al 27 de marzo. Y él se murió el 11 de abril. Quince días después.



En ese viaje, Héctor Fabio estuvo muy pendiente de su tesis de grado, porque tenía que imprimirla en dos libros. Se llama ‘La luz de mi vida’ y cuenta cómo, desde la fotografía, se pueden transformar vidas. Cuando los fotógrafos que son buenas personas, como él —porque hay muchos a quienes la arrogancia no les permite tener empatía con nadie— pueden ayudar a las personas que retratan.



Allí hablaba sobre Rosita Matilde Sánchez, una mujer de 70 años que vendía bolsitas de maíz en la Plaza de Bolívar de Bogotá. La conoció cuando salía con sus estudiantes de El Rosario a hacer fotos en el centro y ella le preguntó, con ingenuidad, si le podía enseñar y él le respondió que claro, y logró que entrara a sus clases. En Guatemala me contó que después de mucho tiempo se encontró con el rector de entonces, Juan Manuel Restrepo, y que él le dijo que sabía que había entrado a Rosita sin permiso. Y lo felicitó. Y desde entonces, Rosita vive de la fotografía.



También habla de los protagonistas de la foto que bautizó como ‘El beso de los invisibles’: imagen de un beso apasionado de dos indigentes en el sector de ‘El Bronx’. "En medio del caos, había amor; y si había amor, había esperanza”, aseguró Héctor Fabio cuando contó esa historia. La imagen salió en EL TIEMPO y en el diario ADN, y fue inmortalizada, a gran escala, en un mural de la calle 26 con carrera 13b. Hernán y Diana, protagonistas de esa escena, dejaron las calles tras la publicación de esa imagen. También, en la tesis de grado, cuenta la historia de Angie Franco, una de sus estudiantes que encontró en la fotografía su proyecto de vida. Es la gestora de ‘Sabias montañeras’: un proyecto de arte rural en el que retrata a mujeres campesinas con sus pieles ajadas por el sol, con sus rostros de tristeza y coraje, con el azadón al hombro y el machete al cinto.



Estábamos en la playa del Amatique Bay, bañada por el mar Caribe guatemalteco, que es cafecito, y le dije: Si quiere le leo la tesis.

—¿A lo bien?

—Sí, a lo bien.

—Uy, perrito, que Dios le pague.

Héctor Fabio Zamora, posa con su fotografía 'El beso, de los invisibles', con el fondo del mural inspirado en su imagen. Foto: Julian Rios/ CEET

Y empecé a leer el documento en el celular mientras el sol se ocultaba. Me pillaba algún detalle de redacción y ortografía y le enviaba un audio para que lo tuviera presente. Luego, en el vuelo de regreso en la tarde del 29 de marzo, dormí un rato y me desperté a seguir corrigiendo. Hice capturas de pantalla de los pedazos donde eran necesarios algunos ajustes y ya en Bogotá, al otro día, le envié un correo.



—Uy, perrito, que Dios le pague.



—Con todo mi cariño, perrito. Usted sabe cuánto lo quiero. Ya hace rato le dije que usted es como el hermano mayor que no me tocó, aunque mis hermanos son maravillosos. Siempre sentí que a su lado no me podía ocurrir nada malo. Que balas y flechas y machetes pasarían por encima y usted me cuidaría. Y eso lo descubrí cuando casi nos secuestran por allá en las selvas del Chocó, en el 2010, cuando los guerrilleros llegaron a la comunidad indígena donde estábamos documentando la precaria situación sanitaria en la que crecían los niños.



Y los guerrilleros nos pillaron cuando estábamos comprando latas de salchichas y pan en la tienda y nos echaron el ojo. Con Olguita Morales no nos pudimos sentir más arropados con el mejor reportero de guerra que ha tenido Colombia, o uno de los mejores. Y acostados sobre el piso de tablas afuera de una casa donde nos dejaron dormir, escuchábamos el crujir húmedo de las botas de caucho de los guerrilleros sobre el barro mojado.



Y usted, para entretenernos, nos contaba esas historias de cuando vendía helados, paletas y bocadillos veleños, con una bandeja de icopor amarrada a una moto, en las tiendas de los pueblos del Eje Cafetero. Y de cómo se había convertido en ayudante de un fotógrafo de eventos sociales hasta que aprendió cómo era el negocio y entendió que podía vivir de la fotografía y se endeudó para comprar su primera cámara y luego compró unos cursos por correspondencia y se empezó a pulir con los consejos que salían en esas revistas.



De un momento a otro, Héctor Fabio se levantó del piso de tablas, cubierto por unos colchones coloridos y rellenos con una espumita delgada, insignificante, y Olguita y yo nos quedamos muertos del susto. Se demoró una media hora. Y cuando regresó nos contó que estaba convenciendo a la guerrilla para que no nos secuestraran. Que nosotros solo queríamos mostrar en un periódico nacional las injusticias en las que viven los niños de la comunidad indígena y que para qué se embalaban tan pendejamente.

Héctor Fabio Zamora y los periodistas Olga Morales y José Alberto Mojica en una comunidad indígena en las selvas del Chocó. Esa noche evitó que la guerrilla nos secuestrara. Foto: Archivo particular

En un salón de recepciones del hotel Las Américas, en Ciudad de Guatemala, se desarrollaba un animado evento social. Y soltó:



—Me dan ganas de ir por la cámara.

—¿A lo bien? ¿Y para qué?

—¡Para ofrecerme de fotógrafo!



Héctor Fabio ya me había contado, hace años, que se empezó a ganar la vida como fotógrafo de primeras comuniones, bautizos, quince años, piñatas y matrimonios en los barrios populares de Armenia y Pereira y en los pueblos vecinos. Pasaba en su moto de vender paletas y helados, sigiloso, pendiente de cualquier fiesta en una casa. Y entraba: “¿De aquí fue de donde llamaron a un fotógrafo?”. La gente le respondía —obviamente que no— pero él insistía: “Qué tan raro. Si la dirección que me dieron era por estos lados. Pero si se les ofrece, con todo el gusto”.



Y la gente terminaba aceptando y así se ganaba unos buenos pesos para mantener a su esposa y a sus hijos. Tuvieron que pasar muchos años para que, por fin, se graduara de bachiller. Porque aunque sus estudiantes universitarios lo recuerdan como el mejor profesor de fotografía, no tenía ningún cartón. El bachillerato lo validó, precisamente, durante la pandemia. Y en el último año aprovechó la oportunidad para hacer la profesionalización como fotógrafo en Taller 5, donde este viernes 29 de abril recibirá su grado póstumo. Con tesis laureada, por supuesto. Con honores, por supuesto.



—Perrito, usted es un man muy inspirador. A lo bien. ¿Qué más cosas ha tenido que hacer en la vida?



—Ufff… todo lo que ya le conté. Y también trabajé en la ‘rusa’ (La ‘rusa’: como obrero de construcción). Y fui masajista. Aprendí a hacer masajes con unos monjes budistas que llegaron a Cali y durante un tiempo me gané unos pesos con ese trabajo.



Desde ese día, creo que el tercero en Guatemala, antes de salir del hotel, o al llegar, o en el carro que nos llevaba, Héctor Fabio me sobaba la espalda maltrecha —que me ha dolido toda la vida— con una pomada de marihuana que siempre me acompaña. Y me aliviaba el dolor.



—Perro, quiero escribir su historia. Usted es un man muy valiente e inspirador.

—¿A lo bien?, respondió Héctor Fabio con unos ojos aterrados.

—Sí, a lo bien. ¿Por qué no? Su historia es muy buena y tiene que ser conocida porque puede inspirar a muchas personas a no rendirse jamás.



Y los ojos aterrados ahora eran una laguna serena pero a punto de desbordarse. El lago de la isla de Flores.



—Uy perro, honor el que me hace. Usted sabe cómo yo lo quiero y como lo admiro. Usted es uno de los mejores escritores de Colombia. Cada vez que leo sus historias me dan ganas de llorar. O chillo.



—Usted me dice eso porque me quiere mucho, perrito.

—Se lo digo en serio. Usted es un capo para escribir.



Y bueno, aquí estoy cumpliéndole esa promesa y feliz de revelar detalles desconocidos de todas sus batallas.

De toda su gallardía.

De toda su nobleza.

De toda su luz.

Héctor Fabio Zamora con su esposa Vicky y sus hijos Jacobo y Guadalupe. 'La luz de mi vida', diría Héctor Fabio. Foto: Archivo particular

—Parce. David de la Paz, el fotógrafo de guerra —como usted— que conocimos en Guatemala, compartió la noticia en el chat de los periodistas del viaje. Lusa Fernanda me llamó devastada. Hasta ahora les respondí con el sticker de su foto de la patada.



—¿A lo bien?

—A lo bien.



En una noche, desparchados, los periodistas internacionales que viajamos a Guatemala, invitados por el Ministerio de Cultura, nos pusimos a compartir stickers en el grupo de WhatsApp del viaje. Y yo, entre tantos, les compartí el sticker inspirado en su foto en la que un rufián del Esmad le mete un patadazo en la cara a una manifestante y les conté que con ese reportaje gráfico se ganó un Premio de Periodismo Simón Bolívar en el 2021; uno de dos, porque el otro fue para nuestro reportaje ‘Bojayá: sus muertos por fin descansan en paz’. Y presumí de lo capo que era usted: de los cuatro Simón Bolívar que ya tenía, del premio Rey de España con una imagen cruel pero poderosa del rescate de un soldado que acababa de pisar una mina, lograda desde un helicóptero en una de esas correrías legendarias con Jineth Bedoya.



La imagen es así: un soldado recién mutilado en una camilla que cuelga de unos cables azules, envuelto en una cobija con trazos escoceses, con el muñón cubierto con una venda y el único pie, el derecho, desnudo.



—Es una gran pérdida, querido. Vi él homenaje y él sabe cuánto se le quiere aquí. El cielo se ganó al mejor; escribió David de la Paz. Armando, el fotógrafo hippie mexicano con el que nos parchamos la última noche en ‘El viejo café’, el cafecito de Pepe, el primo de la buena Luisa Fernanda, también me escribió. Aterrado, como todos.



—Esos manes eran muy chéveres. Todos los de ese viaje fueron muy parchados. Saludos a ellos, y a la bonita de la Luisa.



—Parce. Acabo de prender las veladoras del santuario de La Ranchita. Qué pesar que no pudo venir. Fui a apagar las velas con una ‘chimbadita’ que me compré y las velas no se apagaron. Es una campanita que cuelga de un palo de metal. Insistí e insistí e insistí y nada.



—Es que mi luz no se puede apagar.



—Yo sé. Y le prometo que haré hasta lo imposible para que su legado no desaparezca. Aunque la luz de nuestros ojos sigue en tinieblas, añorándolo, llorándolo.



—Usted es muy bonito, mi perro. Gracias por quererme tanto. Gracias a todos por quererme tanto. Yo también los amo mucho.



—Gracias por permitirme amar a una persona tan inmensa como usted. ¿Se acuerda de los maestros mayas que hicieron el ritual en ese lugar tan bonito y sagrado en Ciudad de Guatemala? Aquí está usted, encendiendo una vela en el altar.



—Uy, sí. Qué momento tan lindo. Yo creo que sin saberlo me estaba despidiendo de este mundo.



Publiqué un tuit con un video en el que usted, con una velita encendida, enciende un altar decorado bellamente con pétalos de margaritas, ramitos de incienso y eucalipto, con un camino de semillas. La llama arde y se extiende, derritiendo todo a su paso.



—Es que mi luz no se puede apagar.

Héctor Fabio enciende una veladora en un altar maya en Ciudad de Guatemala,. Ocurrió hace pocas semanas en el equinoccio de la primavera, el 21 de marzo. Foto: José Alberto Mojica/EL TIEMPO

—Ay, perrito. Es que a lo bien no lo podemos creer. He hablado con Andreita Moreno, con Milton, con Jaime. Con Ana María García. Con Fernando Ariza. Andrea me hace entender que usted era amable y querido con todos pero que a muy pocos les abría el corazón. Le agradezco haber sido uno de esos pocos.



Saludé a Jaime, a quien la cruel noticia lo cogió en Portugal, donde estaba repitiendo ‘El camino de Santiago’, esa ruta en la que se recorren los pasos del apóstol entre Francia, Portugal y España. Un sueño pendiente en mi vida y que prometo cumplir. Y me respondió:



—Muy triste, mi cacha.

Nosotros no nos decimos: mi perro. Nos decimos así: mi cacha, de cachalotes, porque estamos gordos.



Le envié la foto en la que usted posa con sus cámaras, mirando al firmamento, con la pirámide del Gran Jaguar —en el soberbio y poderoso santuario maya de Tikal— como telón de fondo.



—Usted fue el último que viajó con él. Y hoy está en su viaje final.

—Sí, mi cacha. Mi dolor se regocija en ese último viaje y en lo pura que fue nuestra amistad.



***

—Perrito: allá en ese edificio donde pintaron su foto del ‘Beso de los invisibles’ le rindieron un homenaje en la noche del día de su muerte. Fueron varios de sus amigos del periódico, otros tantos colegas que ya no trabajan en El Tiempo, muchos de sus estudiantes. Desconocidos que lo admiraban. Llevaron velas. Llevaron flores. Oraron y lloraron por su repentina partida. Y fue Hernán, el indigente al que usted le cambió la vida con su foto.



—Sí pillé, lloré mucho viéndolos, yo estaba ahí. Tan bonitos todos.



—Perrito: también le tuve que dar la noticia a Brigitte, La hermana de Niyiret, la pelada a la que entrevisté para el libro de la Secretaría de Educación. Usted fue a hacerle el retrato a ella y de paso le cambió la vida a la hermana.



Ella me había enviado esa foto en la que usted aparece enseñándole a tomar las primeras fotos con su cámara. Estaba feliz porque le prometió —y le cumplió— llevarla a clases en la Universidad de El Rosario y a otras en Taller 5. Y se quedó muda, como una pared, al igual que Saida, la esposa del guardaparques de la Sierra Nevada que nos contó cómo su marido se le murió en los brazos. Y me escribió por WhatsApp:



—Me ha dolido mucho, pues me estaba ayudando a entrar a la universidad, me llevó a varias clases. Yo escribí otro tuit, en el hilo en el que le hice mi duelo en Twitter.

@joseamojicap: Respetuosamente le pido a la @URosario que le permita a esta joven seguir asistiendo a las clases de fotografía.



—Ojalá. Esa niña me conmovió mucho. Y le vi muchas ganas, mucha ilusión, y eso no siempre se encuentra en los fotógrafos.

Héctor Fabio Zamora le enseña a tomar sus primeras fotos a Brigith Castillo, una joven desplazada por la violencia. Y la llevó a varias clases en El Rosario. La muchacha está destrozada, también. Foto: Archivo particular

Andreita Moreno, mi amiga ancestral —nos decimos así, amigos ancestrales, desde que viajamos juntos a Guatemala en el 2015 y nos arropamos para siempre con ese misticismo que palpita en las pirámides de Tikal, cubiertas por el monte, de las que brotan árboles, bosques—, me mostró un video con el que lloramos viéndolo. Del momento en el que ella les contó a Fernando Ariza y a usted que estaba embarazada de la gran Martina. Les pasó unos papelitos con la noticia y los dos se levantaron, se cogieron la cabeza. Usted lloró y le dio un abrazo eterno a Andreita:



—Parce. Yo tengo que decir que, ante todo, Héctor Fabio fue un verdadero amante de la vida. Se alegraba siempre ante las noticias que tenían que ver con la vida. Sabes que él fue padre muy joven y para él eso representó un enorme desafío, para poder sostener a su familia. Y sabiendo lo difícil que es traer niños a este mundo, él amaba que la familia creciera y que nos rodeáramos de nuestros seres queridos. Se enloquecía con los bebés.



Perrito. Hermanito mayor. Tuvieron que pasar varias semanas para que me sintiera capaz de hablar con Vicky, su esposa. Si nosotros seguimos tan cascados, no me imagino cómo estarán ella, sus hijos, sus viejos.



Pero la noté tranquila, en medio de esa puñalada que tiene en el corazón. Y me contó que se conocieron cuando ella era practicante y usted era fotógrafo de ‘Café 7 días’, y que se echaron el ojo y que él le dijo al editor, Pacho Arias: “Tráigase a esta pelada para Manizales porque va a ser mi esposa y la mamá de mis hijos”. Ella tenía que viajar todos los días entre Manizales y Pereira, donde quedaba el periódico. Y a los pocos meses ya estaban viviendo juntos y encargaron al buen Jacobo, que hoy estudia arquitectura. Y ella renunció a su carrera como periodista por dedicarse al hogar.



—Me siento como una niña perdida, desprotegida. Pero seguro que él, desde el cielo, nos dará la fuerza para superar tanto dolor. Descansa en paz, mi amor, porque siempre te tendremos a nuestro lado.



La valiente y bella de la Vicky es una niña perdida que se ve obligada a tirarse a una autopista alborotada de buses, carros, camiones, motos. Es una niña perdida que debe enfrentarse a tormentas y huracanes y a semejante horror de ser la viuda de Héctor Fabio. Una niña perdida que solo sabe que debe seguir caminando sin tener dónde poner los pies.

Héctor Fabio Zamora con su amiga y compañera de trabajo Andrea Moreno, cuando estaba embarazada de su hija Martina. Los acompañan su esposa Vicky y su hijo Jacobo. Foto: Archivo particular

En la madrugada del miércoles 20 de abril soñé con usted. Estábamos en La Ranchita del Líbano, la casona cafetera boutique que levantamos con mi pareja desde hace 17 años, Javier Leyton, en el santuario donde tengo a mi santa Laura Montoya, a mis vírgenes y santas preferidas.



Las veladoras estaban encendidas y usted señalaba al cielo con su índice derecho, con su sonrisa generosa de siempre. Me desperté y lamenté que fuera un sueño. Lloré un poquito. Porque yo lo he llorado ríos, mares, océanos. Y me dormí de nuevo, no sin antes pedirle a Dios y a la madre Laura que me permitieran seguir soñando con usted.



Porque así como las pesadillas me despiertan y me duermo y las pesadillas siguen su curso, como una película que me tortura, quería que lo mismo me pasara con nuestro sueño.



Y así fue.



—Es que mi luz no se puede apagar—.

José Alberto Mojica Patiño

EL TIEMPO

@joseamojicap