Video: ¡de milagro! Hombres se salvan tras caída de dovela de concreto en obras de tren

Según el informe de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), una dovela de concreto del Tren Interurbano El Insurgente, en la alcaldía Álvaro Obregón, México, se desplomó sobre una camioneta, pero hasta el momento no se han reportado heridos.



Se informó que una grúa que transportaba la dovela perdió el control y acabó cayendo sobre un automóvil en el Viaducto. Las autoridades están investigando la causa de la falla, mientras los bomberos respondieron a la emergencia.

Dos individuos que estaban ocupados reparando una camioneta fueron sorprendidos por el estruendo causado por la caída de la dovela de concreto en el sitio de construcción del Tren Interurbano en la alcaldía Álvaro Obregón.



Apenas a pocos metros de donde se encontraban trabajando, la dovela se desplomó, creando una nube de polvo que bloqueó la visibilidad, pero afortunadamente lograron ponerse a salvo.

Dos hombres que arreglaban una camioneta se salvan milagrosamente de ser aplastados por el enorme bloque de concreto que cayó en las obras del Tren Interurbano, en la zona de Observatorio, alcaldía Álvaro Obregón . #Paralelo23 con @AnaOrdonana | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo |… pic.twitter.com/Fobds1dGw9 — Foro_TV (@Foro_TV) January 16, 2024

Cuando la estructura cayó, uno de los hombres corrió lejos del lugar, mientras que el otro, aún aturdido por el incidente, se agachó y se alejó de la zona del accidente como pudo. Actualmente, no se dispone de información sobre su estado de salud ni si sufrieron heridas como resultado de la caída de la estructura.



Según los primeros informes, no se han registrado heridos ni víctimas mortales como resultado del colapso de la estructura. No obstante, los equipos de emergencia fueron movilizados para prestar asistencia y llevar a cabo las investigaciones necesarias.

La construcción fue inaugurada el pasado 15 de septiembre, en un evento que contó con la presencia de Delfina Gómez, quien actualmente ocupa el cargo de gobernadora del Estado de México, y Alfredo Del Mazo, quien entregó el cargo ese mismo día a la representante de Morena.

