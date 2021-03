Hombres le rompen un vidrio del carro a un ciudadano en Cali

Un ciudadano en Cali denunció que fue víctima de varios hombres, quienes le rompieron un vidrio de su carro cuando se negó a que le realizaran una limpieza en el parabrisas.



(Además: Así será el ‘colador gigante’ que suministrará agua limpia a Cali).

El hecho se presentó en la esquina de la calle octava con carrera 25, ubicada en la capital vallecaucana.



(Además: Emergencias en el Valle del Cauca por fuertes lluvias).

(Si nos visita desde la app de EL TIEMPO puede ver el video aquí)

El conductor del vehículo afectado declaró: “no me dejé limpiar los vidrios, me echaron agua sucia ahí en el carro. El otro moreno sacó la cara por ellos y me le tiró un machetazo. (Uno de los atacantes) le pasó un machete cuando arranqué y me le dio machete al carro”.



Posteriormente, en una estación de servicio, uniformados de la Policía atendieron la situación, intentando mediar entre el afectado y los hombres implicados.



(Además: Alcalde de Cali admite error al usar moto tras choque y pagará multa).

Ante la situación, el ciudadano solo pidió que le pagaran por el daño que le produjeron al vidrio de la parte trasera de su carro.



Tendencias EL TIEMPO