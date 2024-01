Hombres: ¿qué deben tener en cuenta si piensan teñirse el pelo?

En los últimos años, se ha visto que los hombres han empezado a teñirse el cabello, ya sea para cubrirse las canas, para cambiar de look o simplemente por qué quiere experimentar con los colores en su pelo.



Sin embargo, para cambiar de look es necesario tener en cuenta algunos factores como su tono de piel, ojos o si se va a decolorar el cabello para no maltratarlo.

Una de las primeras cosas que debe hacer es asistir con un profesional y que este le ayude a elegir qué tono de tinte es ideal para su tono de piel y el color de sus ojos. Según el blog 'Lulalogy', si tiene la piel clara, se recomienda tonos rubios o castaños claros. En caso de tener la piel más oscura, los tonos oscuros como el negro o el marrón pueden ser más favorecedores.



Por otro lado, también debe mirar qué clase de tinte se va a aplicar, pues en el mercado existen una variedad de fórmulas que impactan de diferentes formas sobre el pelo y el cuero cabelludo.



Según el portal 'Man Medical Institute', los tintes tienen distintas composiciones y mecanismo de acción, estos se clasifican de la siguiente manera:

Tinte temporal: agrega color a través de moléculas pigmentadas de gran tamaño que se adhieren al exterior del cabello sin penetrar en su estructura. Con el transcurso del tiempo y los lavados repetidos, estas partículas se desprenden gradualmente, permitiendo que el cabello recupere su tono original. Tinte semi-permanente: este tipo de tinte no incorpora amoniaco ni peróxidos. En su lugar, emplea partículas colorantes más diminutas que tienen la capacidad de penetrar parcialmente en las cavidades capilares. Aunque son formulaciones de mayor duración, también se desvanecen con los sucesivos lavados. Tinte permanente: los tintes permanentes operan a través de un proceso dual. En la fase inicial, se lleva a cabo un proceso de decoloración, donde entran en juego los peróxidos o el amoniaco. La segunda etapa es la coloración, donde las diminutas moléculas de pigmento penetran completamente en el tallo del cabello, alterando su color. Este tipo de tintura es de carácter permanente, no se elimina con los lavados y solo desaparece con el crecimiento del pelo.

Algunos hombres se pintan el cabello para experimentar con los colores. Foto: iStock

En ese sentido, se podría decir que los tintes permanentes y semi-permanentes, son los que podrían causar un daño con los años. Además, los tintes que presentan niveles más elevados de amoniaco y peróxidos resultan más perjudiciales para el cabello y el cuero cabelludo, en comparación con aquellos que carecen de estos componentes o los contienen en proporciones muy bajas.



Según el mismo medio, a modo de resumen debe seguir los sientes consejos:

Considere el tipo de tinte y la magnitud del daño que podría causar al cabello. Intente elegir tintes con una baja concentración de agentes químicos decolorantes. Asimismo, cuanto más natural sea la formulación, mejores serán los resultados. Además, cada vez que sea posible, opte por utilizar soluciones temporales o semi-permanentes, ya que estos tienen un impacto menor en la salud del cabello. Si hace tinturas con frecuencia, procure equilibrar el proceso utilizando productos que hidraten y reparen el cabello. Finalmente, si ya padece de alopecia o baja densidad capilar, considere la posibilidad de no contribuir al debilitamiento adicional de su cabello.

