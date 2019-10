El ‘top’ de los hombres más sexis del mundo en Instagram

Instagram: @bemtoub

En París, Francia nació en 1975 Sebastien Jondeau, el famoso guardaespaldas del fallecido icono de la moda el alemán Karl Lagerfeld. Jondeau es guardaespaldas de profesión y durante sus primeros años laborales consiguió el trabajo que le cambiaría la vida. Durante dos décadas trabajó al lado de Lagerfeld y con el paso del tiempo se convirtió no solo en su chofer, sino en su mano derecha, modelo, asistente personal y compañero de viajes. No han sido una, ni dos las ocasiones en las que este francés ha posado para la cámara en alguna sesión de fotos porque a Lagerfeld no le gustaba el modelo elegido, de hecho hace poco se anunció el lanzamiento de la colección 'Karl Lagerfeld Curated by Sebastien Jondeau', una colección de ropa y accesorios para hombre inspirada en su propio estilo, 100% parisino, creada por el fallecido diseñador y con él como modelo estrella.