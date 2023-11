Video: hombre fue a un cementerio de noche y su auto detectó 'personas' a su alrededor

Durante los últimos días se conoció un video impactante ha estado circulando en las diferentes redes sociales, en las imágenes se ve a un hombre en un cementerio mientras su auto aparentemente detecta la presencia de personas a su alrededor.



La grabación ha generado todo tipo de comentarios y especulaciones sobre lo que realmente sucedió en ese lugar.

Por medio de la red social TikTok, el usuario compartió las imágenes y aseguró estar completamente solo en ese lugar. El hombre contó que decidió probar las tecnologías que los automóviles de la marca Tesla prometen a sus usuarios, por eso se dirigió al lugar a realizar un ‘espeluznante experimento’.

Se sabe que este impactante hecho ocurrió en Estados Unidos, donde ya circulan los modelos de automóviles más recientes de la marca Tesla, perteneciente al magnate multimillonario Elon Musk.



La famosa marca promete que entre los avances tecnológicos y novedades de estos vehículos está la detección de objetos cercanos, como motocicletas, vehículos y hasta personas, por lo que decidió ir a probar estas novedades en un cementerio.

Cuándo el hombre llegó al cementerio recordó que allí no había más personas vivas aparte de él, por lo que, decidió acercar su automóvil y de inmediato este empezó a alertar sobre la presencia de personas en el lugar.



Tras la publicación, el video se llenó de comentarios de los internautas que dieron sus opiniones sobre lo ocurrido: “Quizá los sensores detectan algo que los ojos humanos no pueden ver”, “Debe ser que existe una interferencia entre mundos paralelos, debido al nivel de energía que tenemos, no logramos comunicarnos o vernos. La vida se expresa de diferentes maneras”, “Donde pongo el grabador de voz de mi celular, en donde esté, hay espíritus hablando. En el cementerio están de paso, no vive nadie”, son algunos.

