Una persona terminó expulsada de un vuelo de United Airlines que salía de Fort Lauderdale por llevar una tanga roja en la cara, aduciendo que era su tapabocas. Las asistentes de vuelo lo sacaron del avión por violar así la norma de obligatoriedad de la mascarilla durante viajes aéreos.



Adam Jenne, de 38 años, grabó el incidente y dijo que lo hizo porque no está de acuerdo con las normas que hacen obligatorio el uso del tapabocas en viajes aéreos y terrestes en bus en los Estados Unidos.



Jenne fue entrevistado por la cadena WBBH y dijo que quiso "ilustrar ese absurdo (la norma del tapabocas) usando ropa interior de mujer en la cara".



El hombre, quien llevaba una camiseta con mensaje contra el presidente Joe Biden, se comparó además con la pionera de los derechos civiles, Rosa Park. Aseguró además que no es la primera vez que usa una tanga en su cara como mascarilla para abordar un vuelo y dijo, sin pruebas, que en esas ocasiones lo habían apoyado y dejado volar.



United Airlines escribió al señor Jenne indicando que tendrá prohibido volar con ellos hasta tanto no se surta una investigación interna del percance que protagonizó.