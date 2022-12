En redes sociales se ha vuelto viral la historia de un hombre que quiso pasar un momento agradable con su amante en un motel, sin embargo, un problema de salud complicó su velada, la cual terminó en una tragedia.

Los medios locales, identificaron al hombre como Juan R, de 54 años. El incidente se presentó en el municipio Presidente Franco, en Paraguay. El encuentro sexual entre los amantes estaba planeado para solo un par de horas y luego ambos regresarían a sus respectivos hogares.



Sin embargo, al paso de unos minutos la mujer salió corriendo de la habitación pidiendo ayuda a los empleados del motel para que auxiliaran a su pareja. Según el medio ‘Misiones Online’, los trabajadores llamaron a una ambulancia, pues el hombre se había desvanecido en la cama del cuarto.



“Los encargados entraron a la habitación y encontraron muy mal al señor, por lo que llamaron a los bomberos, quienes lo reanimaron y luego lo llevaron hasta el hospital”, contó el comisario Rodolfo Ortiz al medio ya mencionado.



(Siga leyendo: ‘¿Qué mirás, bobo?': el muñeco de año viejo de Messi que causa furor).

Facebook Twitter Linkedin

Los medios locales, identificaron al hombre como Juan R, de 54 años. Foto: iStock

Cuando llegaron los paramédicos al lugar tuvieron que reanimar al hombre, pues no reaccionaba a los estímulos médicos. Por esta razón, tuvo que ser trasladado al hospital para ser tratado. En ese momento, su amante decidió abandonarlo y dejarlo solo en la clínica.



(Le puede interesar: ¿Quién es la mujer que grabó video porno en Metrocable de Medellín?).



El estado de salud del hombre infiel no mejoró y murió en la camilla del centro de salud. El hombre no portaba ninguna identificación y su teléfono estaba bloqueado, por lo que los médicos no pudieron llamar a nadie para que lo asistiera.



“El señor no tenía ningún número de teléfono como para ubicar a sus familiares y el celular estaba bloqueado. A la medianoche la esposa de la víctima llamó al celular donde le explicamos lo que pasó y a eso de las 2 de la mañana llegó a la comisaría y le entregamos el cuerpo”, comentó el policía a cargo al portal ‘Nuevo Diario’.



Esta historia ocurrió el pasado mes de agosto, sin embargo los internautas han recordado este curioso incidente y lo han vuelto viral otra vez en redes sociales.

DANIELA LARRARTE ASAAD

Redacción Tendencias

Más noticias

Papá del rapero mexicano Santa Fe Klan habría recibido un disparo en altercado

En fotos: el 'mini museo' que Qatar instaurará en la habitación de Lionel Messi

Lo que se sabe de la escalofriante muerte de Brad Renfro, promesa de Hollywood

Enfermedad de Bruce Willis habría sido provocada por accidente que tuvo en 2002