Un hecho insólito se registró en Rusia, cuando un hombre intentaba cruzar del techo de un edificio a otro en su camioneta, pero este cayó al vacío desde una altura de 15 metros.



A través de las redes sociales se conoció la suerte del sobreviviente que quería realizar una riesgosa maniobra y que por poco acaba con su vida.

Evgeny Chebotarev es un doble de riesgo ruso, que protagonizó un impactante accidente cuando grababa una acrobacia para sus seguidores. Hazaña que consistía en utilizar un vehículo para saltar de una construcción abandonada a otra.



Tal y como detalla en los tres videos que el moscovita divulgó en su cuenta de Instagram, la fallida proeza realizada el pasado martes 29 de agosto, muestra el momento exacto en el que el hombre pone en marcha el carro, se eleva en el aire y sucede lo peor.



Chebotarev avanzó lentamente hacia una rampa que tenía delante a bordo de su lada niva de color blanco. Estaba convencido de que iba a lograr el salto. Sin embargo, no le dio suficiente aceleración al vehículo, que se quedó corto y chocó ferozmente contra uno de los laterales del edificio adyacente.

El impacto contra la pared de este último fue el menor de sus problemas. Tras no alcanzar el objetivo que se había propuesto, el ruso de 29 años cayó desde 15 metros de altura. La camioneta en la que estaba chocó de frente contra el suelo y quedó destrozado.



Para sorpresa de todos, Chebotarev salió del vehículo por sus propios medios como si nada hubiese ocurrido. Aun así, según precisó en otro 'post' en la red de Meta, debió ser trasladado de inmediato a un centro de urgencias. Allí constataron que no había sufrido heridas internas: "Casi sobreviví. De camino al hospital, sabía que no pararía".

Por otro lado, el doble de riesgo reveló cuál fue el motivo que lo llevó a realizar tal temeraria acrobacia: “Este fue el lugar donde cayó una avalancha que se cobró la vida de Sergei Bodrov. Quiero dedicar este salto en honor a su memoria”. Bodrov fue un actor ruso que falleció en 2002 mientras grababa una película en las montañas de Karmadon, en Osetia.



Chebotarev cuenta con más de 600.000 seguidores en la plataforma que lidera Mark Zuckerberg. Su perfil, en el que comparte contenido de manera diaria y donde los internautas pueden sentir pavor con sus peligrosos trucos, tiene una curiosa descripción en la que parece contar las veces en las que ha logrado hacerle el quite a la muerte y el porcentaje de su funcionalidad corporal: “Vida arriesgada: 94 veces. Salud corporal: 80 %”.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL CON INFORMACIÓN DE

LA NACIÓN (GDA)

EL TIEMPO

