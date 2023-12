Video conmovedor: habitante de calle se las ingenia para regalar juguetes a niños

Diciembre es un mes movido para muchos, pues agrupa las fiestas navideñas, de fin de año y el cercano día de reyes, a principios de enero, para quienes lo celebran.



(Lea también: ¿Qué regalos dan las personas más ricas del mundo en Navidad? Le contamos).



Pero más allá de las fiestas, las cenas exóticas, los villancicos y las cartas al niño Dios, las celebraciones de diciembre se prestan para hacer acciones de caridad, como, por ejemplo, donar regalos para niños que crecen en condiciones menos afortunadas.

Tal es el caso de una generosa acción capturada en TikTok por la usuaria ‘Karlita Morales’, en la que un hombre, a quien no parece sobrarle nada, hace un esfuerzo y se las ingenia para donar un regalo para un niño.

En el video se puede ver un puesto de donación al aire libre, frente a la escultura de Vasco de Quiroga, en el atrio del Santuario diocesano del Señor del hospital, en Salamanca, Guanajuato, México. El puesto estaba acompañado por tres hombres disfrazados de los reyes magos, lo que indica que la donación buscaba obsequios para darle a niños en el día de reyes.



(Puede interesarle: ¿Qué estás pidiendo en tu carta al Niño Dios?).



Cerca del ‘stand’ se ve a un hombre que parece ser habitante de calle rebuscando algo entre su costal. Después de unos segundos, se acerca a la mesa y le entrega a las jóvenes encargadas su pedacito de fortuna, que quería compartir con un niño.



Luego de donar sus pertenencias, el hombre se echa su costal al hombro y se va caminando, sin quedarse esperando nada a cambio. “Él solo traía latitas, pero también quería poner su granito de arena”, escribió Karla en la descripción del conmovedor video.

(De interés: Juguetes desde 10.000 pesos: dónde conseguir regalos baratos en Bogotá).



Enternecidos por el acto, los usuarios de TikTok comentaron en el clip: “Siempre dan los que menos tienen, y los que más tienen no dan ni el gracias”, “Él dio más que todos, porque dio lo que tenía, y no lo que le sobraba”, “No me pude aguantar las ganas de llorar, me recordó a mi papá”.



ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

Bogotá vivió 'La Dulzura' del reggae con Cultura Profética

WhatsApp: ¿qué pasa cuando bloquea el chat oficial de la aplicación?

¿Puede la pólvora desencadenar crisis en personas con autismo? Le contamos