Preocupado y borracho, se unió a un grupo de rescate que lo buscaba a él

En la ciudad de İnegöl, de la provincia de Bursa, en Turquía, un hombre desapareció en el bosque y luego ayudó al cuerpo de rescatistas a buscarse a sí mismo.



El sujeto, identificado como Beyhan Mutlu, había sido reportado como desaparecido este martes, después de que sus amigos no conocieran su paradero tras visitar el bosque en el que solían ir a beber.



Según medios locales, la familia del hombre pidió ayuda a las autoridades para dar con el paradero de Mutlu, después de que este no regresara con sus amigos y no pudiera ser contactado con su teléfono celular.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde birlikte alkol aldığı arkadaşlarından ayrıldıktan sonra haber alınamayan Beyhan Mutlu (50), ormanda karşılaştığı, kendisini arayan ekiple arama çalışmasına katıldı. pic.twitter.com/bnw49krEyI — DarkWeb Haber (@Darkwebhaber) September 28, 2021

Cuando comenzaron las labores de búsqueda, sin saberlo, el mismo Mutlu se topó con el grupo de rescatistas y vecinos y se unió a la labor para “ayudar a encontrar a alguien que se perdió en el bosque”, informó el diario turco ‘Milliyet’.



El mismo medio señala que, cuando uno de los integrantes del grupo gritó su nombre, “Beyhan Mutlu”, en medio de aquel bosque, él tan solo respondió: “Aquí estoy”.



Según los informes, después del desconcertante e insólito episodio, al hombre le tomaron declaración, se aseguraron de que estuviera sano y lo llevaron de regreso a su casa.



Algunos usuarios en redes señalaron que muy probablemente este sujeto estaba bajo los efectos del alcohol, lo que dio paso al curioso incidente.

Un equipo de rescate lo estaba buscando y él se unió a su propia búsqueda perdido de la pea: Beyhan Mutlu en el distrito turco de Inegöl pic.twitter.com/Q518ujgsYw — aqmoncalean (@aqmoncaleano) September 30, 2021

