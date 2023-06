De forma frecuente se encuentran en redes sociales historias impactantes, que podrían parecer actuadas. Sin embargo, la mayoría de situaciones terminan siendo reales e insólitas y convirtiéndose en tendencia mundial.

En TikTok se viralizó una situación que ocurrió en el 2016, durante un vuelo de la compañía EgyptAir que tenía como destino aterrizar en la ciudad de El Cairo, el cual fue secuestrado y obligado a tomar tierra en Chipre, pues el terrorista identificado como Seif Eldin Mustafa amenazó a la tripulación y pasajeros con explotar un chaleco cargado de explosivos.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de los internautas, fue la osadía que tuvo un joven británico que entonces tenía 26 años de edad y fue identificado como Ben Innes, quien se atrevió a pedirle una “selfie” a su secuestrador.



En una entrevista con el diario ‘The Sun’, Ben Innes aseguró: “pensé que si la bomba era real no tenía nada que perder de todas formas, así que me arriesgué para echarle un vistazo más de cerca”, con el fin de averiguar si el cinturón de explosivos era verdadero o no.

Seif Eldin Mustafa secuestró alrededor de 64 personas del vuelo MS181 y tras aterrizar en Chipre la policía del lugar capturó al terrorista, horas más tarde confirmó que el chaleco de explosivos con el que amenazó a los tripulantes era falso.



De regreso a su ciudad natal, Ben Innes aseguró a los medios locales que la fotografía que se tomó con su secuestrador podría ser “la mejor selfie de la historia”.

Catástrofe ferroviaria en India vinculada a fallo de señalización

ALEJANDRA HERNÁNDEZ TORRES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

