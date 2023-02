Por medio de TikTok, un usuario compartió el video donde se observa a un hombre sacar una gran cantidad de dinero de un cajero; sin embargo, detrás de él se ve a dos sujetos sospechosos.



Cámaras captaron el momento en que un hombre se salvó de ser asaltado al salir de un cajero automático; hecho que se viralizó en redes sociales.



Por medio de TikTok, el usuario @misterpitufo compartió el video donde se observa a un hombre sacar una gran cantidad de dinero de un cajero; sin embargo, detrás de él se ve a dos sujetos sospechosos.



Ante ello, el hombre rápidamente usó un bote de basura que se encontraba dentro del lugar para colocar sus pertenencias, incluyendo el dinero, sin que los ladrones se dieran cuenta.



Así, al salir del cajero, los sujetos trataron de quitarles sus cosas; no obstante, sólo pudieron quitarle la cartera, la cual ya estaba completamente vacía.

Finalmente, el usuario del banco regresó por sus pertenencias y dinero al cajero, logrando que la técnica sirviera por completo.

La reacción de los usuarios

Hasta el momento, el video cuenta con más de 9 millones de reproducciones, más de 283 mil ‘likes’ y con varios comentarios de usuarios de la red social.



"Yo del susto me regreso y me llevo las cosas con todo y basurero", "Me alegro por él y su astuta respuesta", "Buena técnica, que Dios lo bendiga", "Información que sirve", son algunas reacciones de internautas.

EL UNIVERSAL (México) / GDA