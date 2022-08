Una nueva anécdota se volvió viral en las últimas horas en TikTok luego de que se conoció la historia de Mikelss Sánchez, un mexicano que no olvidará su última ida al cine.



Sánchez publicó en su cuenta un video sobre lo sucedido. Tras ir solo a una película en la última función, el joven se quedó dormido en su asiento.



Al despertar, Sánchez se dio cuenta de que ya habían limpiado la sala en la que estaba y todo se encontraba cerrado y a oscuras. Entre risas y asombro, grabó el momento para sus redes sociales.



"Bro, me quedé dormido en la sala, ya no había nadie y me apagaron… ¿Qué onda y los empleados?", manifestó el hombre.



En la grabación, de casi dos minutos, aparece saliendo de su sala de cine. El mexicano, que reside en Querétaro, creyó que lo único que estaba cerrado era donde se proyectó la película.



“No es cierto, ¿Y ahora? Neta me dejaron encerrado", expresó.



Luego descubrió que todo el complejo cinemático estaba vacío y las puertas ya tenían cerraduras. En el video se muestra recorriendo las instalaciones buscando una salida o a un trabajador.



Las luces del lugar estaban completamente apagadas y las máquinas de comida, vacías. Sánchez aprovechó para tomar fotografías del lugar y jugar con los equipos.



El video se volvió viral inmediatamente y ya tiene más de 39 millones de reproducciones en TikTok. Entre los comentarios algunos se burlaron del hecho y otros le recomendaron que llamara a la policía o a sus familiares para que lo sacaran.



¿Cómo salió?

El hombre, que se tomó el hecho con humor, se resignó después de unas horas y decidió dormir en una de las sillas del lugar hasta que abrieran en la mañana.



La grabación continuó cuando despertó y se dio cuenta que aún no habían abierto las instalaciones. Riendo, el hombre aseguró que creyó que todo era un sueño.



"Gracias al señor de la limpieza. Me dijo: ‘¿Tú qué haces aquí, joven?’ y le dije ‘señor, no me lo va a creer’”, contó el mexicano.



Finalmente gracias a la ayuda del personal, el hombre logró salir del sitio en horas de la mañana y se grabó mientras llegaba a su casa.

