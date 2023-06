A menudo son muchos los casos de situaciones curiosas que se presentan en diferentes lugares de Colombia. En esta oportunidad, sucedió un hecho curioso en las calles de Ibagué, donde un hombre conducía un particular auto.

(Lea también: Fans de Blackpink se lanzan contra Jungkook de BTS por quedarse dormido).

Reciba al instante en su WhatsApp, gratis, todas las noticias de Tendencias, curiosas, divertidas e increíbles

En un video grabado por un internauta, se puede observar cómo un hombre disfrutaba conducir un carro de juguete que es destinado a paseos cortos de niños. El auto era de color rosado y tenía adornos femeninos como calcomanías.

Mientras se encontraba conduciendo por la carrera quinta de Ibagué, una vía transitada por diversos vehículos como autobuses, motocicletas y automóviles, su rostro lucía una expresión de alegría que daba a entender que estaba disfrutando de la experiencia.

(Siga leyendo: ¿Se casan? Este es el acuerdo prenupcial de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo).

Y aunque no se sabe si era consciente del peligro al que se exponía, muchos consideraron su acción como irresponsable, ya que no tomó ninguna medida de seguridad, lo cual generó preocupación y riesgo para todos los involucrados en el tráfico.

(De interés: ‘Desafío The Box’: Andrea Serna no dudó en ‘echar leña al fuego’ entre dos equipos).

Al ser compartido el video a través de la red social de Twitter, los internautas no dudaron en reaccionar ante el curioso momento y expresaron sus comentarios.



"Esperamos no haya tenido un barbie-accidente por la cantidad de huecos en las vías", "Toda una Barbie con estilo el señor", "Y yo todavía montando en bus", "Que lo contraten para rápidos y furiosos, no lo puedo creer", "Pobre la niña que se quedó sin su carrito", "El que tiene plata anda como quiere", "Por estas cosas amo mi país", fueron algunos de los comentarios expresados por los usuarios.

Nuevas pistas sobre el crimen de niña de 9 años y su tío en Ibagué



MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

Participante de 'Marterchef Celebrity' se realizó procedimiento para quitarse años

Infidelidad: estudio reveló el ranking de las ciudades con más infieles en Colombia

'No me gusta el tráfico, es muy estresante para mí': la confesión de Lewis Hamilton