Un hombre se realizó la vasectomía para no tener más hijos. Sin embargo, al día siguiente de realizarse dicho procedimiento quirúrgico, se enteró de que su esposa estaba nuevamente embarazada.



El hecho sucedió en México, donde la futura madre, Anny López, compartió su experiencia a través de sus redes sociales.

En esos días previos a que su esposo se sometiera a la cirugía, López había presentado síntomas como náuseas y mareos. Aunque al principio creyó que se trataba de una fuerte gastritis, decidió realizarse un test de embarazo, el cual arrojó un resultado positivo.



La razón por la cual López y su esposo no querían tener más hijos era porque ambos ya contaban con tres pequeños y entre sus objetivos no cabía la posibilidad de agregar otro miembro a su familia. No obstante, los planes cambiaron y la decisión de la vasectomía se tomó tarde.



“Mi esposo se hizo la vasectomía para que ya no tuviéramos más hijos y para que yo no sufriera con otra operación. Al día siguiente de su vasectomía, me hice una prueba de embarazo porque llevaba días con náuseas y creía que era una gastritis”, comentó la mujer en redes.

López indicó que su pareja no podía creerlo, pero que aún así le brindó todo su apoyo y respaldo con respecto a esta situación. Por esta razón, la mujer le dedicó un conmovedor mensaje a su esposo en redes sociales: “Siempre serás mi lugar seguro, gracias por ser un increíble hombre, esposo y papá. Tus hijas, bebé en camino y yo te amamos”.



En TikTok el video ya supera los cinco millones de reproducciones y más de mil comentarios como “Eso es como hacer un gol en el último segundo”.

