El hombre que se ha sometido a 32 operaciones para convertirse en Elfo

Luis Padrón, un ciudadano argentino residente en la ciudad de Buenos Aires, es reconocido en redes sociales por mostrar el largo proceso que ha vivido para convertirse en nada más ni nada menos que un elfo, criatura que, según la Real Academia de la Lengua Española (RAE), es un genio o espíritu del aire en la mitología escandinava.



En entrevista con ‘Yahoo! Noticias’, Padrón explicó el motivo por el cual empezó a realizarse estos procedimiento médicos, los cuales comenzaron para él con un retoque de su nariz a los 14 años.

Luis Padrón se ha realizado modificaciones desde los 14 años. Foto: Instagram: @luispadron.elf

“Fui un niño muy solitario. Me hacían ‘bullying’ en el colegio porque era muy creativo y diferente. Por eso decidí que quería exteriorizar lo que sentía dentro de mí”, comentó.

Desde entonces, Padrón continuó sometiéndose a diferentes cirugías plásticas y siempre contó con el apoyo de sus padres en tanto él respondiera por los gastos de las operaciones.



“A mis padre les parecía bien siempre y cuando yo pagara por los procedimientos médicos a los que me sometiera”, mencionó.

Además de hacerse una rinoplastia y de cambiarse el color del cabello en varias ocasiones, Padrón empezó a compartir en su cuenta de Instagram otras cirugías a las que se sometió durante el ‘camino’ para su anhelado objetivo.



Dentro de estas se destaca una cirugía en su cuero cabelludo, una de mandíbula, otra para cambiar la forma de sus orejas, una para agrandar el volumen de sus labios y un aumento de pómulos.

Aunque las más de treinta cirugías que se ha hecho Padrón han costado 85 mil dólares (más de 315 millones de pesos colombianos), este sujeto dejó claro que la mayor parte de estas operaciones han sido patrocinadas por diferentes cirujanos y centros estéticos de todo el mundo.



Incluso, apareció en ‘Botched’, un reconocido programa de televisión en el cual las personas van al consultorio de reconocidos cirujanos estadounidenses para someterse a diferentes tipos de cirugías plásticas.

En la actualidad está en proceso de conseguir los fondos para un nuevo procedimiento: quiere rehacerse la cara con una cirugía que implicará el uso de implantes.



Ante esto no se muestra preocupado ni afanado teniendo en cuenta que su meta cada día está mucho más clara: ser idéntico a un elfo.



“Para mí, parecerme a un elfo es importante porque es como me siento por dentro. Quiero expresar eso y mostrarme así ante el mundo (...) Mi vida ha cambiado desde la transformación. Ahora la gente me quiere y muchas personas están siguiendo mi proceso. Muchos me mandan mensajes adorables y hasta quieren conocerme. Eso me hace muy feliz”, concluyó Padrón.

