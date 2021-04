Todo por el dinero: se casó 4 veces y se divorció 3 de la misma mujer

Hace poco se conoció un hecho bastante particular en Taiwán.



Un hombre se casó cuatro veces con la misma mujer luego de que le pidiera el divorcio en tres ocasiones. Hizo una suerte de ‘alternancia’: matrimonio-divorcio-segundo matrimonio-segunda ruptura-tercer matrimonio-tercer divorcio y, finalmente, cuarto matrimonio.



Todo esto se dio en un lapso de 37 días. El sujeto dio pie a estos insólitos compromisos para sacar el máximo provecho de las leyes taiwanesas respecto a las licencias remuneradas por casarse.

Según el medio ‘RT’, el hecho se presentó en la ciudad de Taipéi y la seguidilla de nupcias y separaciones se dieron en abril de 2020.



Sin embargo, el suceso volvió a tener relevancia luego de que el hombre, de quien solamente sabe que es un trabajador de un banco, impuso una demanda en el ministerio de Trabajo de Taipéi en contra del lugar donde trabaja porque no le pagaron los días compensatorios de tres de los cuatro matrimonios que tuvo.

Recientemente, el hombre implicado en el hecho presentó una demanda en contra del lugar en el que trabajao por no recibir la remuneración económica por casarse. Foto: iStock

De acuerdo al medio de noticias ‘WION’, el sujeto demandó al banco donde desempeña labores ante la entidad correspondiente por violar el artículo dos de la ‘Ley de Normas Laborales de Taiwan’, el cual dice que los empleados deben tener acceso a ochos días de remuneración tras contraer matrimonio.



La organización gubernamental le dio la razón al individuo, sin embargo, la entidad bancaria apeló a la demanda y argumentó que las exigencias del hombre no se ajustaban a la Ley de Normas Laborales de Taiwan porque se había separado a propósito para conseguir la remuneración económica correspondiente.



En su momento, según el medio local ‘News Talk Taiwán’, el abogado del banco declaró que: “el divorcio por causas no justificadas no era una razón válida para que este hombre reclame el pago de esos supuestos días remunerados”.

El ministerio de Trabajo de Taipéi le dio la razón al hombre, pero la entidad en la que trabaja apeló a la sentencia hecha por esta entidad gubernamental para que se volviera a revisar el caso. Foto: iStock

Huang Jingang, Comisionado de Sección de Estándares del Trabajo del ministerio de Trabajo de Taipéi, comentó: “aunque la acción del hombre no fue la correcta, no hay ningún impedimento en la Ley de Normas Laborales de Taiwán que diga que alguien no se pueda casar varias veces con la misma persona para ganar licencias remuneradas”.



Por el momento, la apelación a la demanda inicial sigue en etapa de juicio.



Este caso, al parecer único frente a la legislación vigente, apenas comienza.

