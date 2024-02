Se casó con los Vision Pro de Apple puestos y la cara de su esposa se hizo viral

En una ceremonia que captó la atención de usuarios en todo el mundo, Jacob Wright, un ingeniero de software de Runpod, dio el "sí, quiero" con una particularidad: llevaba puestos los anteojos Vision Pro de Apple durante la boda que se llevó a cabo el pasado 10 de febrero.

La foto de este momento, con las impresionantes montañas de Utah de fondo, ha circulado ampliamente en redes sociales, no solo por el hermoso paisaje sino por la expresión facial de Cambree, su esposa, que se ha vuelto viral.

Jacob, apasionado por la tecnología y específicamente por las herramientas de inteligencia artificial, adquirió los Vision Pro dos días después de su lanzamiento, según contó a 'SFGate'.



Estos no son unos anteojos comunes, sino un dispositivo de realidad mixta que ofrece una experiencia visual inmersiva, ocultando completamente los ojos del usuario con pantallas microLED de alta definición.



A pesar de su entusiasmo por los videos inmersivos que le permiten disfrutar de contenido en 4K, su decisión de llevarlos durante un momento tan significativo como su boda ha generado todo tipo de reacciones.

La imagen muestra a la pareja con un espectacular paisaje de fondo, él en su traje de boda con una flor en el ojal y realizando gestos en el aire, interactuando con su entorno digital, mientras que a su lado, Cambree, deslumbrante en su vestido de novia, sostiene un ramo de flores y muestra una expresión que revela su solicitud previa a Jacob: que se abstuviera de usar los anteojos durante la ceremonia.

La novia explicó al 'SFGate' que, aunque en la foto parece más molesta de lo que realmente estaba, había pedido específicamente que los Vision Pro no formaran parte de su día especial. En la misma entrevista, Cambree explicó que cuando su pareja se pone los anteojos en su casa, ella evitar interactuar con él y se va a otra habitación.

“Me dijo: 'Oye, cariño, ¿podemos tomar fotografías con las Apple Vision Pro?'”, dijo Cambree al medio citado. “Probablemente me preguntó dos o tres veces. Yo estaba como: 'No, no, no, tenemos que esperar, tenemos que esperar'. Y luego me doy vuelta un minuto y las tiene puestas”, complementó la novia.

¿Qué son las Apple Vision Pro?

Los Vision Pro son están equipados con un chip M2, similar al de las MacBook, y diseñados para ofrecer una experiencia de realidad mixta sin precedentes.

Con cámaras y sensores avanzados, estos anteojos no solo capturan el entorno del usuario sino que también permiten una interacción intuitiva a través del movimiento de los ojos y gestos en el aire.

Las Apple Vision Pro fueron lanzadas el pasado 2 de febrero. Foto: YouTube Apple

Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de La Nación, y contó con la revisión de la periodista y un editor.