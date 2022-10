Una pareja de abuelos se tomó las redes sociales. Un hombre de 87 años se casó; sin embargo, lo que llamó la atención fue que el protagonista del video contrajo nupcias con la mejor amiga de su esposa, quien ya falleció.

Sophia Angelatakis, identificada como @angeleatingtakis en TikTok, compartió el video con una música de grillos al fondo y agregó el siguiente mensaje en la descripción: “La tercera vez es un encanto a los 87, supongo”.



El metraje, que fue publicado en la plataforma china, ha recibido miles de comentarios y millones de visualizaciones.

El código de chicas y una boda incómoda

Según se logra ver en el metraje, la novia lució un vestido largo y blanco. El novio, por su parte, estaba con un traje negro. Las damas de honor están vestidas con vestidos color café.



La tiktoker dejó ver sólo algunas partes de la ceremonia y cerró la grabación con su cara, la cual mostraba un total desacuerdo, pues la mujer en el altar era la amiga y confidente de su abuela.



Pesé a la indisposición de la familia, el hombre de 87 años decidió disfrutar su fiesta al máximo. De hecho, se le vio comiendo pastel, tomándose fotografías y tirando la liga de quien ahora es su cónyuge.

Tras lo polémico y viral que se volvió el metraje, la joven volvió a publicar otro video en el que el novio tiraba la liga de la esposa.



Sin embargo, en el mismo video se acerca un hombre que dice: “si la liga se hubiera acercado a mí, me habría alejado”, a lo que ella agrega: “eso es repugnante, hermano”.



Incluso, la misma Tiktoker acompañó las imágenes con la siguiente descripción: “Ojalá pudiera blanquearme los globos oculares después de que le quitara la liga”.



De acuerdo con los comentarios, tal parece que no es una situación tan extraña, pues varios internautas declararon vivir un momento similar.



“Mi abuela se casó con el hermano de su difunto marido”, “mi abuelo se casó con la hermana de mi abuela después de su muerte”, “mi abuelo comenzó a salir con la hermana de su ex esposa”, fueron varios de los comentarios.

