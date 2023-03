La historia de un hombre que antes de morir por un accidente de tránsito decidió llamar a su esposa para despedirse se ha vuelto viral en redes sociales. Estos son los detalles.

Se trata de César Vargas Muñoz, de 40 años, quien murió el pasado domingo en el sur de Chile, luego de ser aplastado por las ruedas de un camión lechero que él mismo manejaba.



Así lo dio a conocer el medio local Mega Noticias, que replicó la información que dieron las autoridades chilenas, quienes aseguraron que el hombre habría tenido problemas con los frenos del camión y habría tomado la decisión de lanzarse del mismo.

Sin embargo, al salir desde la cabina del vehículo, el hombre no cayó muy lejos, y el mismo camión lechero lo atropelló, dejando heridas de consideración que acabaron con su vida en el lugar.



Además de contactarse con un trabajador de la zona donde se encontraba para dejar constancia del daño en los frenos del vehículo, el hombre llamó a su esposa, Victoria Martínez.



En medio de sus últimos minutos de vida, según le dijo a Mega su hermana, Laysa Vargas, César decidió utilizar la fuerza que le quedaba para llamar a su pareja.



"No dudó en decirle que la amaba y que no iba a regresar a casa", le dijo Laysa al medio local. "Ese fue el gesto de amor más grande que tuvo él", añadió.



