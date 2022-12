Una singular confesión ha tomado espacio en Reddit y ha abierto un debate sobre el matrimonio de un hombre que cambio el gato de su esposa hace seis años.

El hombre contó que tomó la decisión de intercambiar al minino que tenía su esposa por un doble de buen comportamiento.



De acuerdo con su historia, el gato negro que tenía su esposa le siseaba constantemente, lo lastimaba, le arañaba el brazo, no convivía bien con las visitas, ni era sociable y tampoco usaba del todo la caja de arena.



Así que un día, decidió reubicarlo mientras ella estaba de visita con sus familiares.



Sabiendo que no podía volver a casa sin el gato, dejo al primero en un refugio local y

adoptó al segundo para hacerlo pasar por el original. pero ahora dice que ya no puede mirar al animal sin que le recuerden sus acciones egoístas.



"Mi esposa insistió en que podía hacer que se comportara mejor y salió de la ciudad y se suponía que yo debía ir a su departamento y darle de comer. La primera noche que fui, me rasguñó en el brazo. Le bromeé al gato que lo reemplazaría si me volvía a rasguñar", narró el hombre.



La broma se le quedó grabada hasta que lo pensé lo suficiente como para dejar de ser una broma.

​

"A la mañana siguiente, fui al refugio de animales local. Encontré un gato idéntico que ya estaba entrenado para usar la caja de arena y acoplado a las personas, pero que estaba un poco asustadizo. En general, mucho más amigable y se comportaba mejor, y el nerviosismo ayudaría a que se pareciera al gato original", explicóEl hombre entonces tomó la decisión y adoptó al nuevo gato y dejó al agresivo en un refugio de realojamiento.​

Gato negro AMP Foto: iStock

La mujer no se ha dado cuenta que estaba con un gato completamente diferente, de hecho agregó que "ella ama a este gato y se jacta de que se porta mucho mejor. Cada vez que lo veo, me siento muy mal", agregó el hombre.



Es más, el felino responde al nombre del gato original, la esposa no sabe nada y aún tienen al gato



Los otros usuarios debatieron si fue la mejor decisión, un usuario dijo: "Absolutamente estaría considerando divorciarme si alguna vez descubro esto. Imperdonable".



Otro dijo que no confesara lo ocurrido, pues destruiría la confianza de su esposa.



Uno fue incluso más lejos y dijo que esperaba que tuviera cuidado, si tenían hijos. "La mejor de las suertes si tienen hijos. Encontrar un niño parecido es mucho más difícil".

