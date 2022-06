Durante los 27 años que Kevin Ford ha trabajado en la cadena de comida rápida ‘Burger King’, no ha faltado ni un día a su puesto de trabajo en el aeropuerto de Las Vegas, Estados Unidos. La manera en que la empresa reconoció su entrega fue con una entrada al cine, dos bolígrafos y unos dulces.

“¡La lealtad vale la pena! La recompensa que me da mi empresa por 27 años de trabajo. No falté ningún día… Gracias”, fue el mensaje que Ford compartió en un video en el que se le veía mostrando los regalos.



La grabación se volvió viral y muchos usuarios comentaron su desacuerdo con la manera en la que la compañía le dio un reconocimiento a su trabajador.

(Le puede interesar: Carlos Vives habló con Shakira sobre su divorcio: 'Está muy triste').

En una entrevista con el medio estadounidense ‘TMZ’, Ford comentó: “Estoy agradecido por todo lo que me den [...] pero antes de la pandemia la compañía daba cheques. En un principio pensé que el tiquete al cine era uno y dije ¡por fin me van a dar mi cheque!”.



Además, Ford aclaró que la compañía que envía estos reconocimientos no es ‘Burger King’ sino ‘HMO Host’, por medio de la cual contratan a sus trabajadores.

I dunno. This horrendously sad to me

...27 years...reeses pic.twitter.com/sb4GHZrh6s — Born_Invincible (@IBC_Yoh) June 19, 2022

Debido al recibimiento que tuvo su video en redes sociales, Seryna Ford, una de las hijas del hombre, decidió abrir un ‘GoFundMe’ -página por medio de la cual se recauda dinero- en la que además explicó que Kevin era un padre soltero cuando comenzó a trabajar en la compañía.



“Esto permitió que sus cuatro hijas ingresaran al colegio y después a la universidad. Mi papá continúa trabajando acá porque, aunque se ve joven, está próximo a la edad para poder retirarse e irse de la compañía le quitaría la opción de pensión”, comentó Seryna en la descripción de la página.

(Le recomendamos: ‘Todo se derrumbó’: novias descubren que serían hermanas tras años juntas).

Hasta el momento, la página cuenta con casi 6 mil donaciones y ha recaudado más de 190 mil dólares -un poco más de 772 millones de pesos colombianos-.



En la misma entrevista de ‘TMZ’, el trabajador se mostró conmovido hasta las lágrimas por la bondad de las personas que, sin conocerlo, han decidido apoyarlo y darle el reconocimiento que, muchos señalan, su empresa debía darle.

(¿Nos lee desde la APP desde EL TIEMPO? Vea la foto aquí).

¿Qué ha dicho Burger King?

La compañía de comida rápida le comunicó al medio ‘TMZ’ lo siguiente: “Nos enteramos de que este video muestra a un miembro del equipo que recibe una recompensa entre pares en reconocimiento a un desempeño/experiencia positiva a corto plazo”.

Burger King ofrece un sólido programa de hitos de permanencia FACEBOOK

TWITTER

Aseveró que la franquicia le ofrece a sus miembros del equipo de trabajo un “sólido programa de reconocimiento de empleados” que, según ellos, incluye el “reconocimiento de hitos de permanencia y premios monetarios”.



(Le recomendamos leer: ¿Tesla, en crisis? Elon Musk dice que fábricas están perdiendo miles de millones).



Sin embargo, por lo que se sabe hasta el momento, el único dinero que Ford ha recibido por esto es a través de la página que su hija organizó para donaciones.

Más noticias de Tendencias

- Un hombre es padre a los 83 años y se graba a diario para que lo recuerden

- Mujer rechaza la única condición para recibir millonaria herencia: trabajar

- Insólito: joven ganó la lotería, pero perdió el premio por no tener dinero

- Alicia Franco dice que se quedará en Colombia y buscará la Presidencia

- Actriz Diana Quijano revela que tiene cáncer y hace pedido: 'Ayuda'

Tendencias EL TIEMPO