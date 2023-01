En las últimas horas en internet ha circulado un video de un hombre que rompió en llanto al saber que una aerolínea perdió a sus cuatro perros, mientras hacía una escala en Turquía. Este clip ha conmovido a los internautas, quienes se preguntan cómo terminó esta historia.

El hombre identificado como Joao Paulo de Costa subió en sus redes sociales un video en el que afirma que ya encontró a sus perritos y desaprobó el trato que le dio la aerolínea a sus mascotas.



“Podemos ver claramente el despropósito y el descuido que le hicieron a mis hijos, nuestras mascotas de cuatro patas no merecen este trato, no pueden ser tratadas como maletas u objetos”, escribió en la publicación.



Además, agregó: “El propósito de este video nunca fue viralizarse (ni siquiera me di cuenta de que me filmaron, pero se volvió viral) todo esto solo sirvió para que todos observarán como suelen tratar el traslado aéreo de nuestros perros, terminé perdiendo contacto con ellos en el aeropuerto de mi conexión con Turquía, gracias a Dios y a la Policía nos las arreglamos y los encontramos. No podemos aceptar este tipo de trato nunca. Todo salió bien, pero ¿y si no fuera así? ¡Déjalo!”.



(No deje de leer: Sara Corrales confesó los sentimientos que tiene por su compañero Gabriel Soto).

Por otro lado, en su video explicó que el vuelo partió desde las Filipinas hasta Turquía, donde tuvieron una escala de conexión. Cuando el hombre llegó al aeropuerto turco le cancelaron su vuelo. Así que se acercó a la puerta de embarque y pidió información de sus perritos.



En ese momento, los empleados de la aerolínea no pudieron responderle dónde estaban sus canes, así que el hombre se desesperó y reaccionó de la forma en la que se ve en el video que se volvió viral en redes sociales.



(Le puede interesar: Daniel Arenas, novio de Daniela Álvarez, besó a su compañera de tv en vivo).



Por último, Joao Paulo de Costa le agradeció a Dios porque llegó la Policía y pudo localizar a sus peludos. Actualmente ya están todos felices en su hogar. Por su parte, los internautas han mostrado su emoción al saber que el hombre encontró a sus perritos.

DANIELA LARRARTE ASAAD

Redacción Tendencias

Más noticias

Majo Vargas tiene un nuevo amor: lo confirma romántico video

Preguntas incómodas y picantes para hacerle a su pareja: ¿se atreve?

Estas son las condiciones de Sara Uribe para abrir una cuenta de OnlyFans

Las respuestas a Piqué en instagram: 'Te guste o no, tus hijos son Mebarak'