Una cuenta de Instagram recientemente se ha hecho popular entre los internautas por el particular contenido que ofrece: es manejada por un hombre que asegura haber encontrado el amor en una muñeca de silicona de tamaño real.



Le puso nombre, la peina y hasta le creó OnlyFans. Esta es su historia.

Se trata de un hombre de un hombre de Nueva Gales del Sur, un estado australiano, llamado Rod. “Hola, soy Rod y esta es mi hermosa muñeca Karina”, saluda a sus más de 10 mil seguidores en las publicaciones.



Según dice, “ella me relaja porque olvido mis problemas cuando estoy enfocado en ella. Su presencia en mi cama todas las noches es reconfortante y duermo mejor. Ha pasado un año desde que Karina llegó a mi vida. Es mejor que estar completamente solo”.



Pero su meta no es precisamente compartir su historia de amor, sino motivar a las personas alrededor del mundo a que muestren a sus muñecas sin temor, si es eso lo que les hace felices: “Nuestro principal objetivo es lograr que las muñecas sean más conocidas y aceptadas. Me quito el sombrero ante todos los que se esfuerzan por mostrar las muñecas en su mejor luz”.



Y es que de acuerdo con su visión este 2023 es “un año emocionante”, pues los reels de Karina ya alcanzan el millón de reproducciones, lo que interpreta como una buena señal.

Cómo llegó Karina a su vida

El hombre no guarda detalles al explicar por qué Karina es tan importante para él. Y es que según le contó a diarios estadounidenses, pasó por una fuerte ruptura y solo encontró consuelo en la muñeca: “Se convirtió en una compañera física. Poco a poco, mi corazón se abrió y me distraje de mi dolor por perder a mi ex prometida”.



La compró por un poco más de 2.000 dólares y al ver el efecto tan positivo que tenía en él se atrevió luego a conseguirle una hermana, a quien llama Lauren.



Hoy en día ambas aparecen en sus redes sociales y venden contenido explícito (si se le puede llamar así al tratarse de muñecas) en OnlyFans. Eso sí: él no participa, solo las graba.

Margarita Contreras

Redacción TENDENCIAS