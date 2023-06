El hombre de 53 años estaba de vacaciones con su familia en Jamaica, cuando murió después intentar beber los 21 cócteles que ofrecía el bar del hotel.



Los acompañantes del británico alegan que el lugar no realizó las medidas necesarias para asistirlo durante la emergencia.

Timothy Southern viajó desde Staffordshire, Inglaterra hasta Jamaica para pasar unas vacaciones con sus hijos, su hermana y otros familiares, pero lo que inició como un plan de descanso, terminó en una tragedia.



De acuerdo con el diario 'The Mirror', Southern decidió visitar el bar del Royal Decameron Club Caribbean, en Saint Ann, donde se estaban hospedando.



Allí se encontró con dos canadienses que estaban intentando completar el reto de tomar los 21 cócteles que ofrecía la carta del lugar antes de la media noche para festejar el cumpleaños de uno de ellos.



Según el medio ya citado, el británico se logró tomar 12 bebidas en en un solo momento, pero el hombre se sintió mal después, así que regresó a su habitación.

Varias de estas bebidas están compuestas por una alta cantidad de alcohol. Foto: iStock.

¿Cómo sucedió la repentina muerte?

El hecho ocurrió mientras el británico se encontraba recostado bocarriba y unos de sus familiares lo escuchó asfixiarse.



"Estaba de espaldas ahogándose. Lo puse en la posición de recuperación y pedí por una ambulancia, mientras él hacia un sonido de gorgoteo. Tan pronto como estuvo en la postura, vomitó", dijo uno de los familiares en entrevista con 'ITV News'.



El testigo recordó que gritaba el nombre de Southern, pero no recibía respuesta. Al ver que llegó una enfermera, le preguntó si había llamado a una ambulancia y esta le respondió que no, que ella se encargaría de atenderlo.



“Noté que su temperatura estaba comenzando a bajar. Le busqué el pulso y no pude encontrarlo, pero ella dijo que sí tenía. Estaba empezando a desesperarme, le vi la cara (a Southern) y pensé que ya había muerto. Le reproché (a la enfermera) ‘No te quedes ahí mirándolo, empieza a hacerle RCP‘, pero solo le hizo compresiones en el pecho".



Y agregó: "Si ella hubiese sabido lo que estaba haciendo, tal vez él todavía estaría aquí. El servicio y el tratamiento que recibió fueron terribles”, señaló el pariente del hombre al medio ya citado.

Aunque la tragedia ocurrió en mayo de 2022, el hecho nuevamente es noticia, ya que la familia denunció recientemente que Southern no recibió la atención que requería la emergencia, alegando negligencia por parte del hotel.



Un patólogo de Kingston, Jamaica, indicó que la causa de muerte fue “gastroenteritis aguda por consumo de alcohol”. Sin embargo, los investigadores británicos expresaron que, si llegaran a pedir un reporte toxicológico en la isla, los resultados podrían tardarse tres años, de acuerdo con los medios locales.



La familia creó un 'GoFundMe', con el fin de recaudar el dinero para repatriar a Thimothy de Saint Ann, pero este fue clausurado el pasado 27 de junio.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

