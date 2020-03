¿Eterna juventud? El ‘superabuelo’ con 7 nietos que parece de 30 años

Instagram @andyw_fitness

“Los genes ayudan, pero no hay más secreto que el ejercicio duro y la alimentación. El estrés también envejece así que intento no preocuparme en exceso. Tengo un mantra personal que es: ‘todo va a estar bien’. Y me ayuda a mantenerme en calma y salir adelante”, detalló. También dijo que cualquiera puede extender la juventud si lleva un estilo de vida tranquilo y sin estrés.