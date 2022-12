Internet trajo la posibilidad de que muchas personas puedan conocerse con otras, sin importar su distancia, nacionalidad o religión. Sin embargo, estas facilidades pueden significar algunos riesgos para los internautas, porque muchos estafadores crean cuentas falsas para engañarlos.

Patrick Giblin, el protagonista de esta historia, fue un hombre que engañó al menos a 100 mujeres mediante llamadas y mensajes telefónicos, enamorándolas para luego estafarlas.

¿Cómo engañaba a sus víctimas?

Con la mentira de que él era el hijo de un juez, de una respetable familia norteamericana, que tenía una casa frente al mar de Atlantic City, en Estados Unidos, y trabajaba en la industria de los casinos -además de decir que le atraía el interior de una persona y no las apariencias- Patrick Giblin lograba enamorar a muchas mujeres que frecuentaban páginas de citas, según lo indicó una denuncia penal federal.

De hecho, su capacidad para mentir fue tan grande que, según una revisión de los funcionarios federales de Nueva Jersey, Estados Unidos, durante más de dos décadas llegó a pedirle a sus víctimas aproximadamente 250.000 dólares 'prestados' (lo que equivale a más de $1.000.000.000 colombianos), y aunque prometía que les iba a devolver su dinero, nunca lo hizo. También ilusionaba a las mujeres hablando de ‘un amor incondicional’ y que supuestamente estaba dispuesto a mudarse de ciudad por ellas.

Sin embargo, el negocio de Giblin está a punto de pasarle factura, ya que el pasado miércoles 7 de diciembre de este año fue condenado a 66 meses de prisión por fugarse de la custodia federal y estafar mujeres a través de internet.



Las autoridades federales de Nueva Jersey le indicaron a medios locales que las estafas de Giblin, que ahora tiene una edad de 58, comenzaron en la década de los 2000, cuando él tenía un poco más de 30 años, en plataformas como Lavalife, QuestChat y otros servicios de citas.

El hombre le escribía a sus víctimas hasta ganar su confianza para pedirles dinero.. Foto: iStock

En las aplicaciones, Giblin se daba a conocer como ‘Pat’ y, según las autoridades, tenía varias cuentas en Estados Unidos y Canadá.



La estrategía de Giblin era mantener conversaciones largas con las mujeres hasta que ellas le dieran su teléfono, luego abusaba de su confianza y les pedía prestado dinero con la excusa de que tenía emergencias financieras o contaba con pocos fondos para mantenerse, indicó el medio ‘CNN’.

Para no olvidar ningún detalle de las mujeres, tenía una agenda en la que anotaba todo lo que le decían para no confundir sus nombres o historias y mostrarles interés.



Además, le pedía a sus víctimas que le enviaran dinero en efectivo a través de MoneyGram o WesternUnion, dos aplicaciones en las que se pueden transferir miles de dólares a la vez. De hecho, algunas de ellas no sabían cómo hacerlo y él las guiaba en el proceso, según el cubrimiento de ‘CNN’.

Las mujeres que este victimario buscaba tenían en común estos aspectos: eran vulnerables, madres solteras o con alguna discapacidad física.



"Giblin perseguía a las solitarias y a las que tenían el corazón roto. Averiguaba sus puntos débiles y los atacaba cuando no conseguía su dinero", declaró a ‘CNN’ Kathy Waters, directora ejecutiva de Advocating Against Romance Scammers o Abogados contra los estafadores románticos, una organización encargada de generar conciencia sobre las estafas en internet.

Katthy también dijo al mismo medio que las víctimas que buscaba no solo sufrían abusos económicos, sino también emocionales y psicológicos. “Es un maestro de la manipulación que ha estafado a una cantidad desconocida de personas, ya que algunas nunca hablarán sobre ello".

Las fugas de Giblin

En marzo del año 2005, Giblin fue detenido por primera vez por haber estafado a una mujer de Ohio, Estados Unidos, y aunque en aquel momento se declaró culpable al admitir que había engañado a más de 80 mujeres a través de citas telefónicas, la policía de Nueva Jersey lo condenó a 115 meses de prisión en cárcel federal en Greenville, Illinois, según lo indicó el medio ‘CNN’.



El FBI entrevistó en ese mismo año a algunas de las mujeres que lo habían denunciado y todas confesaron, con mucha pena, que le habían transferido dinero.

En el año 2012, los policías pusieron a Giblin en un programa de reinserción en Filadelfia, Pensilvania, en donde un día le dieron permiso para que saliera a buscar empleo pero se escapó, según lo indicó la denuncia penal.



El haber estado en la cárcel no fue un impedimento para que este hombre dejara su negocio porque, semanas después de fugarse de la policía fue encontrado en un hotel de Atlantic City, Nueva Jersey, en dónde estaba registrado como ‘Michael Patrick’, el mismo nombre con el que enamoraba a las mujeres por aplicaciones de citas, según lo indicó el medio ‘CNN’.

En febrero de 2022 la plataforma de Netflix estrenó una serie basada en los actos de Simon Leviev, la cual se llamó ‘El estafador de Tinder’. Foto: Departamento de Justicia de los Estados Unidos

Un policía sospechó de Giblin cuando vio que tenía 711 dólares en efectivo -equivalentes a más de $3.000.000 colombianos- razón por la cual le preguntó al victimario sobre la procedencia del dinero. Él no tuvo ningún problema en aceptar que se lo había enviado una chica con la que estaba chateando.



Sin embargo, al revisar su teléfono, las autoridades descubrieron que él no solo estaba hablando con una sola mujer, sino con varias de diferentes estados, como Wisconsin, Minnesota, Carolina del Sur, Nueva York y Ohio.



En el año 2013, Giblin fue liberado por las autoridades en Nueva Jersey. De ahí, se mudó a Nueva York, en donde estafó a más de 10 mujeres, robándose entre 15.000 a 40.000 dólares -equivalentes a más de 70.000.000 de pesos colombianos. Razón por la cual, después de cuatro años, en el 2017, fue detenido nuevamente y condenado a cinco años de prisión.En el año 2020, fue llevado a su lugar de residencia en Newark, Estados Unidos, con la condición de que tenía que permanecer ahí para ser vigilado por las autoridades, Giblin se escapó y no cumplió con su promesa.

Entre el 2019 y el 2021, Giblin estafó a una docena de mujeres por más de 37.000 dólares, equivalentes unos $179.000.000 colombianos.



En el año 2021 fue arrestado en Atlantic City y obligado a pagar una restitución de US 23.438 -equivalentes a más de $113.000.000 colombianos- por haberse fugado de la ley en reiteradas ocasiones, cometer fraude electrónico y estafa.



Este no es el único criminal acusado de delitos similares. En febrero de 2022 la plataforma de Netflix estrenó una serie basada en los actos de Simon Leviev, la cual se llamó ‘El estafador de Tinder’, en la que un hombre estafaba mujeres a través de esa aplicación para ganar dinero y tener una vida de lujos.

Tendencias EL TIEMPO