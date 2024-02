Hombre promete comer pollo crudo durante 100 días: ¿qué enfermedades podría adquirir?

A través de redes sociales, se viralizó la cuenta de un usuario de Instagram en el que trata de cumplir el reto de comer pollo crudo durante 100 días, acción que ha suscitado desde incomodidad y preocupación por las posibles enfermedades que podría contraer al consumir la proteína sin cocción.

Identificado como @rawchickenexperiment en la red de Meta, el sujeto creó un perfil expresamente para documentar desde el día uno su proceso comiendo varias partes del alimento, desde pechugas limpiamente cortadas hasta las viseras que trae por dentro la proteína entera.



En varias de las publicaciones, el hombre señala que hasta el momento no se ha sentido enfermo en los 27 días que lleva en la actualidad, desde que empezó el reto, el 19 de enero.

A sus más de 400 mil seguidores les sigue asombrando que este se encuentre completamente bien, sin ninguna consecuencia, ya que también acompaña la proteína de otros alimentos crudos, como huevos, e incluso la misma agua, sangre de la carne.



"He experimentado con dietas crudas, veganas, basadas en plantas, carnívoras, solo leche, carne cruda, mariscos crudos, cerdo crudo, con barras de mantequilla diariamente en video, etc, y me resulta fascinante probar diferentes combustibles para mi traje de carne y ver cómo afecta al experimento", escribió en uno de sus 'post'.

Sin embargo, se sabe que consumir el pollo crudo puede estar contaminado con microbios como la Campylobacter, Salmonella o Clostridium perfringens, las cuales pueden provocar varios síntomas clínicos frecuentes de una infección.



De acuerdo con el 'Centers for Disease Control and Prevention', estos pueden producir diarrea (frecuentemente sanguinolenta), fiebre y cólicos estomacales. La mayoría de las personas se recuperan entre cuatro a cinco días sin tratamiento con antibióticos. Pero otras con diarrea grave podrían necesitar de hospitalización.



Si come carne de pollo que no está bien cocida, puede contraer una enfermedad transmitida por los alimentos o bebidas que están contaminados con pollo crudo o sus jugos, por, intoxicación alimentaria, según el portal.



A pesar de las advertencias, el hombre afirmó en una entrevista para 'Vice', que está comiendo pollos de una granja de Florida y que en algunas partes de oriente es común consumir el pollo de esta, por lo que considera que si este se cría de manera natural, los riesgos son menores, pero esto no ha sido comprobado y sigue siendo un peligorso para su salud.



“En Japón, los menús incluyen pollo crudo. No creo que sea el pollo crudo en sí lo que te mate, sino más bien lo que le están haciendo a los animales en las granjas industriales”, explicó John a Vice. “Recojo las gallinas de una granja que está a media hora de distancia; No usan antibióticos, cloro ni inyecciones”.

