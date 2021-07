'¿Todo lo que puedas comer?' Pide 23 platos y lo echan de restaurante

¿Cuántos no han soñado con sacarle el mayor provecho al dinero en esos restaurantes ‘sin límite’ que retan a sus clientes con la idea de ‘Todo lo que puedas comer’?



Pues bien, un joven brasileño acaba de retratar la esperanza de todos en un restaurante italiano del centro del país. Sin embargo, después de ordenar más de 20 platos, el gerente del lugar le puso un tope a su deseo de comer.



¿Qué fue lo que pasó?

La historia

João Carlos Apolonio, un pintor de 29 años, pasó del anonimato al estrellato después de ser expulsado de un bufé libre en San Pablo por no saciar su hambre después de pedir 23 platos.



Apolonio, quien dio a conocer su historia a través de un video en Tik Tok, llegó este jueves al rodizio de pastas ‘Ragazzo’ con la intención de aprovechar al máximo los 19,9 reales (14,600 pesos colombianos aproximadamente) que costaba su ingreso al restaurante ‘all you can eat’.



De entrada, según contó en una entrevista con el programa ‘Melhor da Tarde’ de la cadena brasileña ‘O Globo’, Joao Carlos pidió 10 platos 'para comenzar'.

@jcpinturas1.000 Fui expulso do rodízio no Ragazzo e me devolveram meu dinheiro 😋😋🤣🤣🤣🤣Segui lá meu Instagram @jc_apoloniopinturas ♬ som original - Jcpinturas1.000

Luego de arrasar con aquellas 5 lasañas, de al menos 450 gramos cada una, 3 platos de ñoquis y 2 de macarrones, el hombre pidió 5 comidas más ante la sorpresa del mesero que lo atendía.



En efecto, el hambriento pintor acabó con el resto en cuestión de minutos. Pero su deseo de seguir ingiriendo más pasta lo llevó a pedir 8 platos más para, en palabras suyas, “poder terminar”.



El apetito insaciable de João Carlos Apolinio llevó a que el gerente del restaurante se acercara para ofrecerle un particular negocio.



-”No lo estamos echando, pero si se va sin comerse los 8 platos que acaba de pedir, le devolvemos los 19,9 reales que pagó”, cuentan que le dijo.



Apolonio aceptó el trato, no sin antes grabar su ‘hazaña’ y compartirla a través de ‘Tik Tok’, donde rápidamente se convirtió en tendencia.



Con el pasar de las horas, su insaciabilidad se puso, literalmente, ‘en boca’ de todos los brasileños que colmaron las redes sociales sorprendidos por la capacidad de Apolonio y la reacción del gerente del restaurante.

@maaiph_ @beardgs0 Já sabem né? Próxima vez é até ser expulsa do estabelecimento kkkkkkkkk — Dani (@danimts_) July 16, 2021

O pobre vai para um desse para dar prezuizo se não for para comer muito e melhor nem fazer rodízio kkkk — CRYBABY 🕊️ (@DGFERREEIRA) July 17, 2021

Finalmente, los comentarios llevaron a que el restaurante se pusiera en contacto de nuevo con el ahora reconocido pintor y le propusiera convertirse en su nueva imagen publicitaria.



Según se ha podido ver en redes sociales, Apolonio volvió al rodizio ‘Ragazzo’ y aumentó su récord: 35 platos de una sola sentada.



¿Quién puede superarlo?, es la pregunta que se hace el restaurante en su campaña de promoción.

Nosotros lo vemos difícil. Y usted ¿Se atrevería?

¿Quién es João Carlos Apolonio?

El insaciable pintor le contó al diario brasileño ‘Folha de Sao Paulo’ que su increíble apetito viene desde que tenía 4 años, cuando comenzó a trabajar para ayudar a su familia.



Según cuenta, esa hambre primaria se profundizó en su juventud cuando fue un activo deportista. “Son actividades que dan mucha hambre. Yo dejé de hacer deporte, pero el hambre no se fue”, contó entre risas Apolonio al periódico en mención.



Al final de su charla resaltó que, si bien su caso ha tenido gran trascendencia, cree que su experiencia representa la difícil situación económica que muchos brasileños han vivido durante la pandemia del coronavirus.



“Sinceramente, hay veces que como mucho porque pasé varios días sin dinero para poder comprar comida”.

Su récord es haber comido 35 platos de una sola sentada Foto: @jc_apoloniopinturas

