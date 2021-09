Hombre orina sobre mostrador de restaurante que le exigía uso de tapabocas

Por medio de un vídeo que se hizo viral en redes sociales, se ve a un hombre furioso que recrimina a las empleadas del restaurante Dairy Queen, por pedirle que se pusiera el cubrebocas.



El hecho se presentó en la ciudad de Puerto Alberni, en la Isla de Vancouver, Canadá.



(Puede leer: Envió dinero por 3 años a su supuesta novia a distancia, pero era su vecina).

La persona captada en el video, discute sobre las políticas públicas que tiene la provincia de Columbia Británica respecto al uso del tapabocas. Cabe resaltar, que este es de carácter obligatorio en personas mayores de 12 años en sitios públicos, según la página oficial de gobierno de este territorio.



Durante el altercado, un empleado le solicita a este hombre que se coloque la mascarilla o no podrá atenderlo. Acto seguido, el consumidor empieza a ultrajar a todos los trabajadores del restaurante.



Uno de los empleados intenta hacer caso omiso a las quejas y le dice: "Lo siento, no quiero discutir con usted, tenemos clientes detrás de usted, queremos atenderlos".



Al hombre sin mascarilla no le importó que lo estuvieran grabando y en un momento de ira, se desabrochó los pantalones y orinó en el mostrador mientras le decía improperios al personal de Dairy Queen.



(Le puede interesar: Niña de La Voz Kids se contagió de covid-19 y quedó descalificada).



Las cajeras no lo podían creer, por lo que empezaron a gritar y otros testigos le pedían que se fuera de la tienda mientras reinaba la confusión en el restaurante.

"Este es el primer incidente de esta naturaleza. Creo que la gente debería usar sus máscaras, estar seguras y ser educadas”, afirmó el sargento de la policía local Chris Manseau para la cadena de televisión ‘CTV News’.



Hasta el momento no se tiene identificado al hombre que realizó el desagradable suceso.



Entre tanto, Canadá presenta 1.499.165 casos confirmados de coronavirus, 29.932 muertes y 25,4 millones de personas con el esquema de vacunación totalmente completo.

Más noticias

‘Estoy feliz y enamorada’: Lina Tejeiro presentó en redes a su 'nuevo amor'

Frank Martínez tomó clases con chef privado para triunfar en MasterChef

Epa Colombia se refirió a intento de atraco a su padre y mostró el carro

Tendencias EL TIEMPO