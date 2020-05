Hombre con coronavirus fue enviado a su casa e infectó a su familia

El 16 de mayo Jonathan Garro empezó a tener un poco de dolor de cabeza y tos seca, pero no le dio mucha trascendencia. No imaginó que podría tener coronavirus.



Junto a sus compañeros de trabajo tomaban todas las precauciones para evitar los contagios:, mascarilla, guantes y alcohol eran habituales en su rutina.

Garro, de 29 años, trabaja en un mercado popular en el centro de Córdoba, Argentina. Allí vende legumbres y cereales. El 16 de mayo, funcionarios del gobierno le realizaron a él y a sus compañeros una prueba con un hisopo para detectar coronavirus, pues se tenían sospechas de que podían haberlo adquirido.

Le dijeron a 'Joni', como le dicen las personas cercanas, que en la noche de ese día estarían los resultados y que debía esperar en su casa. “No entendí por qué razón me mandaban a casa, cómo iba a saber si tenía o no la enfermedad, me sorprendí con esa decisión", cuenta Garro al medio ‘La Nación’.



En la noche de ese sábado una doctora lo llamó al celular para decirle que su prueba había dado positivo. “Me puse muy mal, lo primero que pensé fue en mi salud, sentía que tenía algo grave. E inmediatamente me preocupé porque podía contagiar a toda mi familia", dijo Jonathan al medio argentino.

En ese momento fue trasladado a un campamento de empleados de comercio donde se mantiene aislado. "Quise salvar a mi familia, pero ya era demasiado tarde", dijo Joni.



Él vive con su esposa, sus dos hijos (de seis años y ocho meses), sus cuñados, sus suegros y su sobrina de cuatro años.

Al día siguiente fueron a hacerle la prueba a sus familiares y todos dieron positivo. “Fue una muy mala noticia, nos preguntamos por qué nos pasó a nosotros, no teníamos explicación”, afirma Joni. En ese momento crítico decidieron llamar a varios medios de comunicación y amigos solicitando ayuda para poder subsistir durante el aislamiento que comenzaban desde ese día.



Sus compañeros de trabajo, que hacen parte del área de comercio en Córdoba, le ayudaron con lo que necesitaban. Por el momento Jonathan no ha requerido medicación y está aislado de su familia. Se comunica con ellos mediante videollamadas y, según afirma, los ve en buenas condiciones.

“Estoy en una cabaña, alimentándome bien, descansando y la gente se está portando muy bien conmigo. Tengo un doctor que viene todos los días, me revisa, me pregunta cómo estoy y hasta me dio su celular para que le escriba o lo llame por si aparece algún otro síntoma”, cuenta a 'La Nación'.



Lo que más lo afecta es no poder ver a sus hijos. Aconseja a quienes están saliendo a las calles, que se queden en sus casas porque, para él, el virus está circulando por las calles. “No quiero que a otras familias enteras les pasé lo mismo que a nosotros, es muy feo estar aislado de mi mujer y de mis hijos", finaliza.

Hasta el 21 de mayo, en Argentina se han confirmado 9270 casos de coronavirus y se han reportado 403 personas muertas por esta causa.

