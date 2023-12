Fue a injerto de pelo y murió en el quirófano: familia pide justicia por extraña muerte

Una familia en España sigue a la espera de la determinación que tome la justicia de ese país sobre la extraña muerte de Rafael, un hombre que falleció tras someterse a un injerto de cabello.



Según apuntan medios internacionales, el joven habría accedido a dicho tratamiento, luego de investigar varias clínicas que le ayudaran a solucionar uno de sus complejos más grandes.



(Le recomendamos leer: El impactante cambio físico de David Caruso, protagonista de 'CSI Miami').

El 26 de abril de 2019, el hombre entró al quirófano, días después de enterarse de que iba a ser papá. No obstante, en medio de la intervención, su cuerpo mostró una serie de complicaciones.



Se dice que el paciente empezó a convulsionar y que fue atendido por los profesionales de ese centro. Sin embargo, sufrió un paro cardiorrespiratorio en el lugar.



En ese momento se dijo que el hombre había fallecido debido a las complicaciones que tuvo por el síndrome Brugada que padecía.



(Le podría interesar: El Niño Prodigio dice por qué en el 2023 hubo tantas rupturas de famosos).



No obstante, su familia aseguró que el hombre no padecía de dicha enfermedad y que sus hermanos fueron sometidos a pruebas relacionadas y que salieron negativos los resultados.



En su teoría se mantiene que el paciente sufrió una sobredosis de anestesia antes de entrar al quirófano

Facebook Twitter Linkedin

Cirugía. (Imagen de referencia). Foto: iStock

También aseguran que en ese centro no tenían el kit necesario para la reanimación del hombre. "Ni siquiera le pusieron oxígeno", aseguró una de las allegadas a la víctima.



Cuatro años después, su familia pide justicia y clama porque se esclarezca la muerte del hombre. Aseguran que fue una negligencia médica y que todo se dio por una mala praxis en las actuaciones de los médicos.



"Nos gustaría que la justicia fuera justa. Estamos esperando que se haga otra autopsía. Estamos intentando cerrar este capítulo", concluye la mujer en diálogo con 'Y ahora Sonsoles.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Lea más noticias...