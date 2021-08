Hombre muere tras aplicar pegamento en su pene por miedo a un embarazo

En India, a más de 16 mil kilómetros de Colombia, un extraño fallecimiento, que hasta hace unos días era un misterio, parece aclararse gracias a un frasco de pegamento.



Todo comenzó el 23 de junio cuando en Ahmedabad, una de las 7 ciudades más grandes de ese país, fue encontrado inconsciente un joven de 25 años en medio de un matorral de una vía distrital.



Salman Mirza, como se logró identificar al universitario, fue trasladado de emergencia a un hospital cercano por un amigo suyo que lo halló en lo que, en un principio, parecía una sobredosis.



Horas después de ser internado, el implicado murió producto de una falla orgánica múltiple.



Ahora, tras dos meses de su deceso, la investigación policial acaba de arrojar un factor fundamental que habría desencadenado el agravamiento de su situación: una pésima y peligrosa práctica anticonceptiva.



Según las autoridades, Mirza fue visto entrando a un hotel con su pareja y otra mujer bajo aparentes efectos de sustancias psicoactivas en la noche del 22 de junio.

Ese martes, conforme relató el oficial encargado del caso a ‘The Times of India’, la combinación de drogas en medio del acto sexual los habría llevado a tomar una fatal decisión.



“Como no tenían ninguna protección a mano, decidieron aplicar el adhesivo en sus partes íntimas para asegurarse de que ella no quedara embarazada. Llevaban el adhesivo, ya que de vez en cuando lo usaban con blanqueador para inhalar la mezcla”, afirmó Premsukh Delu, el inspector de la policía.



De acuerdo con el informe del medio en mención, la familia del fallecido señala a su pareja de haber puesto con dolo el pegante en su pene.



Por el momento, las autoridades encargadas están a la espera del análisis forense de las vísceras del difunto para confirmar si, en efecto, esa deplorable medida anticonceptiva fue la causante de su deceso.

