El aumento de contagios por covid-19 en Europa sigue alarmando al mundo entero.



Este cierre de 2021 trae el 'sinsabor' de nuevas cifras de positivos en varios territorios del Viejo Continente que no han tenido otra opción que retomar las restricciones que en su momento le dieron un alivio al servicio hospitalario.

Aunque el proceso de inmunización ha evitado varias muertes —teniendo en cuenta que los biológicos aprobados funcionan para evitar cuadros graves tras el contagio—, se siguen registrando noticias de fallecimientos por el virus.

(Lea también: El lujoso regalo que se dio Floyd Mayweather en esta Navidad).

Facebook Twitter Linkedin

Una de las fotos que Frederic subió en redes sociales para dar aviso de su hospitalización. Foto: Redes Sociales

Esta vez, una mala noticia para el deporte llegó desde Bélgica: Frederic Sinistra, tres veces campeón mundial de kickboxing y considerado por muchos como 'el hombre más fuerte de Bélgica', perdió la vida como consecuencia de la temible enfermedad.



Según reveló la prensa de su país, el hombre, de 41 años, se infectó y los síntomas lo afectaron mucho, motivo por el cual tuvo que ser internado en un hospital desde el pasado mes de noviembre.



El atleta fue recibiendo el tratamiento adecuado para poder sobreponerse, pero no cambió su postura en contra de las vacunas.



(Le puede interesar: Cantante fue mordida en la cara por serpiente en pleno rodaje de videoclip).



Los medios informaron que Frederic Sinistra, luego de evitar recibir las dosis, fue dado de alta del centro médico un tiempo después.



“Me piden novedades y les agradezco de corazón. Me siento cada vez mejor, me están cuidando bien. ¿La presa o el depredador? (en referencia a la vacunación) Mi perspectiva es exactamente la misma que en esta vida”, había expresado el peleador en sus redes sociales en aquel momento.

“No es necesario que te diga mi elección. La marcha hacia adelante ha estado en su lugar desde que nací prematuro y seguiré luchando hasta la muerte como un hombre, sin rendirme nunca y morir sin arrepentimientos... Fuerza y honor”, agregó en el post.

Sin embargo, luego de unos días junto a su familia, las secuelas provocadas por el coronavirus empezaron a notarse.



De acuerdo con el medio local 'Telegraaf', el destacado representante del kickboxing tuvo un problema en los pulmones y ya no pudo resistir.

(Le contamos: Matrix: la ‘historia oscura’ que marcó la vida de Keanu Reeves).

La muerte de Frederic Sinistra, el pasado 16 de diciembre, ha generado un gran impacto y sus seguidores expresaron su pesar.



Solo hasta hace unos días, y ante la oleada de mensajes navideños en su memoria, la noticia se viralizó.

Más noticias

Un jugador muere por un golpe en la cabeza en pleno partido en Argelia

Campeonatos, reinados y tronos: el gran año de Rafael Dudamel y su familia

Israel autoriza uso de emergencia de la píldora de Pfizer contra covid

El cambio radical que tuvo el hermano de Stuart Little en 21 años

EL COMERCIO / PERÚ (GDA)