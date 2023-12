El hombre ‘más bello de Italia’ abandona el modelaje para convertirse en sacerdote

En el 2019, el nombre de Edoardo Santini se hizo famoso, pues fue nombrado ‘el hombre más guapo de Italia’, con tan solo 17 años de edad. Tras su salto a la fama, ha trabajado como actor, modelo y bailarín.

Hace pocos días, su nombre volvió a sonar, pues con 21 años aseguró que dejará el mundo del entretenimiento y se dedicará a sus estudios para ser sacerdote, indicando que había iniciado sus estudios en teología.

Por medio de su cuenta de Instagram, el joven, que es oriundo de un pueblo cercano a la ciudad Florencia, que: “Dejó de lado el modelaje, la actuación, la danza, porque los seis conllevan inevitablemente los noes, aunque no lo abandonó todo porque esos mundos forman parte de mí, pero los viviré y los pondré en contextos diferentes”.



En la publicación, Edoardo Santini aseguró que ya se presentó ante el obispo de la diócesis florentina y que empezó a servir en dos parroquias, además de estudiar teología.



Además, compartió con sus seguidores imágenes del antes y después de entregar su vida a Dios, acompañándolas de citas bíblicas donde explica cómo nació su vocación religiosa.



“Cuando tenía 21 años, mi padre tomó la decisión de casarse con mi madre porque se había quedado embarazada. Mi madre se convirtió en madre a los 21 años y yo me encuentro en camino a convertirme, si quiere Dios, en sacerdote”, mencionó.



“A lo largo de los años, he tenido la oportunidad de conocer a jóvenes que, al mostrarme lo que significa ser Iglesia, me han dado fuerzas para indagar en esta cuestión que arrastró desde niño, pero en la que diversos miedos me impedían profundizar”, precisó.

De igual manera, el joven explica a sus seguidores que ya ha tenido la oportunidad de convivir con varios sacerdotes y conoce la vida y rutina de los religiosos, por lo que está convencido que su futuro es ese.



“Fue la experiencia más bonita de mi vida, una experiencia que me permitió conocer a hermanos y día a día me bajó de arriba esa respuesta que estaba esperando. Al final del año, fue natural que solicitara al obispo entrar en el año preparatorio antes del seminario”, mencionó.

