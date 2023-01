Tapas Sandilya es un hombre oriundo de la India. Este hombre pagó porque fabricaran una muñeca de silicona con los rasgos exactos de su esposa quien lo acompañó durante 39 años y falleció por covid-19 en 2021.

De acuerdo con la información de South China Morning Post, esta mujer había fallecido a los 59 años en mayo de 2021, cuando la segunda oleada de covid-19 llegó a la India. Con las restricciones sanitarias, su esposo no pudo acompañarla y ella falleció sin depedirse de sus familiares.



En medio de su duelo, Tapas Sandilya recordó un viaje que habían hecho con su difunta varios años atrás a un templo hindú, donde habían visto una estatua religiosa muy realista.



Tapas comenta que en ese entonces su esposa le hizo una curiosa petición: "Indrani me dijo que deseaba la misma estatua (de ella misma) si moría primero", dijo Sandilya a The Times of India.



Aunque la familia de la difunta no estaba de acuerdo con realizar una escultura de silicona, este hombre de 65 años pagó 2.500 euros, unos 13 millones de pesos colombianos para cumplirle el último deseo a su esposa.



El hombre contactó a un escultor local que se encarga de crear obras en cera, silicona y fibra de vidrio para museos y le dio una foto de su esposa para que este pudiera crear una figura idéntica.



Tras seis meses de trabajo, la muñeca de silicona estaba terminada y su esposo decidió vestirla con la prenda de seda que había utilizado en la boda de su hijo; Tapas también decidió colocarle a la escultura las joyas favoritas de su esposa.



“No podía hablar. Estaba tan impresionado y conmovido, como si se hubiera cumplido un deseo muy profundo. Supe por su reacción que había hecho un buen trabajo” , dijo el artista.



Ahora esta muñeca está sentada en la sala de la familia Sandilya y su esposo se encarga de arreglarla diariamente para cumplir el deseo de su amada.

