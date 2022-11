El matrimonio puede llegar a ser considerado uno de los momentos más felices en la vida de una persona, por ello los enamorados se ingenian diversidad de actividades para hacer de la celebración un festejo inolvidable.



Pues bien, en las últimas horas se ha hecho viral la entrada al altar de un hombre desde el interior de un ataúd. El extraño suceso se ha hecho viral en las redes sociales y muchos ya lo tildan de ser una escena sacada de una película de terror.

Momento en que el féretro se va acercando al altar. Foto: TikTok: @ tobz88

SI bien hasta ahora, no se sabe las razones que motivaron al hombre a realizar semejante presentación ante el amor de su vida, el video, que ya cuenta con casi 8 millones de reproducciones en TikTok, ha levantado sentimientos encontrados entre los internautas, pues hay quienes valoran su originalidad, pero muchos más que criticaron su idea.



“¿Es esto un funeral? No, así es como mi amigo decidió caminar por el pasillo”, escribe el usuario de TikTok en su publicación, que ya cuenta con más de 8 millones de visualizaciones.



En el registro se puede ver a un grupo de seis personas que se acercan a la cajuela de un carro fúnebre para sacar el féretro en dirección a donde está situada la novia. Al llegar, los designados de levantar el cofre lo dejan sobre el piso y, en una especie de pared humana, tapan el ataúd para que no se vea el momento en que el novio sale a contraer nupcias.



Si bien no se vio la reacción de la novia, en la cara de los invitados se les ve una evidente cara de asombro al ver el jocoso suceso.



Está bien, pero ¿por qué pensé que la novia era la que estaba en el ataúd?”; “Ya estaría en el bar bebiendo y tratando de descubrir cómo hacer amigos diferentes”; “Dime que no te quieres casar sin decírmelo”; “Todos estaban tan avergonzados. Yo también estaría avergonzado, sin ofender”; “¿Está tratando de decir que su vida ha terminado ahora?”, fueron algunos de los comentarios de usuarios de internet.

