¿Existe la pareja perfecta? Esta es la pregunta que se hacen millones de personas en el mundo que intentan buscar el amor real y sincero durante el transcurso de su vida. Sin embargo, las perspectivas pueden cambiar dependiendo de los ideales del amor que cada individuo haya construido.



Entre tantas posibilidades que existen, siempre están los enamorados que han generado ciertos lazos de sentimentalismo y complicidad por medio de bromas, chistes y juegos, que tan solo son del entendimiento de quien las vive.



Ese parece ser el caso de una mujer que en el día de su boda recibió una broma pesada de su esposo cuando estaban realizando la ceremonia por el trámite civil y ante el juez que estaba oficiando la unión.



El hecho quedó registrado en video y ya se ha vuelto viral en TikTok, donde cuenta con más de 1.3 millones de reproducciones.



Momento en qué Grajales es víctima de la brima. Foto: TikTok: @ gabrielagrajall

En la grabación se puede ver a Gabriela Grajales, nombre de la implicada, en la sala de casamiento junto a su esposo. En ese momento, el juez le pregunta al hombre si está dispuesto a amar y respetar a su prometida, a lo que este responde quedándose en silencio y realizando gestos de duda.

La incertidumbre se apoderó del momento y, ante la incomodidad de los presentes, el propio jurista volvió a hacer la pregunta, pero para sorpresa de todos el hombre respondió diciendo: “No, no puedo” y salió del recinto rompiendo el corazón de su amada.



Sin embargo, a los pocos segundo se volteó y desmintió sus palabras para dar el "sí, acepto" y decirle a su pareja que todo era una broma. La mujer se rió, lo besó y siguieron con el protocolo.



Los hechos causaron la reacción de cientos de internautas que aplaudieron el evidente cariño que ambos se tienen y dejaron su comentario en el post que hizo la propia Grajales en su cuenta personal de TikTok. No obstante, otros criticaron el momento diciendo que hay límites que se deben respetar.



