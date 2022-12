En redes sociales se ha hecho viral el video de un hombre de Australia que le propuso matrimonio a su novia mientras ella se graduaba. Este clip ha generado un gran debate en redes sociales, pues muchos aseguran que le robó uno de los momentos más importantes de la vida a su ahora prometida.

El polémico video fue publicado por la página de Facebook de la Universidad La Trobe, pero cuando la escritora feminista Clementine Ford se pronunció al respecto, la universidad decidió eliminar la publicación.



“Deja de robarle sus momentos a las mujeres. No te pertenecen. No son tuyos para tenerlos. Ese es su momento, se ha graduado. No sabemos en qué condiciones fue a la universidad, no sabemos lo difícil que fue para ella, pero lo hizo sola”, aseguró.



Asimismo, añadió: “Ese es su momento, le has quitado algo que nunca podrá recuperar ¿Por qué los hombres miran situaciones en las que las mujeres han logrado algo por sí mismas? En las que están a punto de recibir elogios y admiración de sus amigos, de su comunidad, de sus familiares, elogios y admiración que no tiene nada que ver con esos hombres, eso no es de ellos”.

Clementine le pidió a la mujer del video que por favor no se casara con ese hombre que prefirió robarle su momento de brillar, para que se tratara de él. Además, criticó a las personas que celebraron la propuesta y les pidió que dejen de “autocomplacerse”.



Luego de estas fuertes declaraciones la Universidad reconoció su error al publicar el video y escribieron: “Cometimos un error de juicio hoy: nuestras ceremonias de graduación tienen que ver con celebrar los logros de los estudiantes, y este evento restó valor a ese importante reconocimiento del éxito de nuestros estudiantes: hemos eliminado la publicación”.



Este clip también provocó que varios internautas criticaran la decisión que tomó el novio de la graduada.



“El enfoque debería haber estado en ella y su logro. Ahora será recordado para siempre como el día en que propuso matrimonio”, “Ver a los hombres hacer este tipo de cosas me enfurece. Están tan amenazados por los logros de una mujer que sienten la necesidad de bombardear el momento”, se lee en los comentarios.

