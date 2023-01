Joel Hentrich, de 35 años, se ha vuelto mundialmente famoso al sobrevivir a tres derrames cerebrales y una fractura de cuello al realizar un movimiento brusco de cabeza, cuando se encontraba jugando una partida de Pickleball, una diciplina parecida al tenis.



Según le contó al portal ‘SWNS’, se encontraba con unos amigos para practicar un rato el pasado 23 de noviembre. Luego de una jugada empezó a sentirse muy mal, a tal punto que no podía ver con claridad.

imagen de referencia. Foto: iStock

“Fui allí ese día y solo estaba jugando un juego normal, nada extenuante”, expresó para luego recalcar que el trágico suceso se presentó al perseguir una pelota difícil: “Sentí un estallido en la nuca cuando gire mi cabeza hacia la izquierda. No estaba seguro de si alguien más podía escucharlo, pero internamente yo podía apreciarlo”.



Tras el hecho, el estadounidense empezó a sentir fuertes calambres en su cara, brazos, y piernas; además de insoportables sensaciones de náuseas y vómitos de gran intensidad, por lo que sus compañeros tuvieron que trasladarlo hasta un centro asistencial. Al llegar al hospital su visión ya estaba bastante afectada.



Inicialmente lo hicieron esperar en la sala de urgencias, pero una segunda enfermera lo diagnosticó y de inmediato prendió las alarmas de personal de la salud, que lo intervino con las sospechas de que pudiera tener un ataque cardiovascular. No obstante, las resonancias magnéticas revelaron que el giro le había provocado tres derrames cerebrales en la parte inferior de su cerebro.



“Si esa segunda enfermera no me hubiera tomado en serio y me hubiera dejado esperando, no tengo ninguna duda de que, como mínimo, tendría algún tipo de discapacidad permanente en el equilibrio y la coordinación”, dijo al ‘New York Post’.



No pudo caminar durante dos días después del suceso, aunque ya recuperó la movilidad gracias a las terapias fisioterapéuticas que se realizó durante las semanas posteriores. Así mismo, goza de una buena salud gracias a la pronta intervención médica y a la rápida reacción de sus amigos.



