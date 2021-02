Lleva 70 años sin poder moverse y vive gracias a un pulmón de acero

Paul Richard Alexander es un hombre de 75 años que ha pasado casi toda su vida batallando contra una cruel enfermedad: la poliomielitis.



Fue diagnosticado, en 1952, cuando tenía apenas 6 años, y cuenta en el portal ‘Dallas News’ que, en ese entonces, “la polio era el horror de la época”.



La poliomielitis afecta los nervios, específicamente a las células nerviosas de la médula espinal, y puede llevar a la parálisis total o parcial. En el caso de Paul, perdió la movilidad del cuello para abajo.



Lo más difícil es que, para ese entonces, no existía una vacuna. Al día de hoy, en cambio, se encuentran disponibles dos: una para administración oral – VOP (tipo Sabin), de la cual se aplican al menos 3 dosis en niños menores de 1 año, y otra para administración parenteral – VPI (tipo Salk), administrada en edades de 2 meses, 4 meses, 6-18 meses y 4-6 años.



Para sobrevivir utiliza un pulmón de acero, una máquina que envuelve todo su cuerpo y le permite respirar: “Cuando me siento solo, deprimido e infeliz esta máquina me ayuda a superarlo”, expresa Paul en un video de ‘RT en español’.



El respirador ejerce presión sobre el tórax para obligarlo a hacer un movimiento de inspiración y espiración como si respirara de forma natural.

Como sufre de polio desde tan corta edad es complicado hacer un paralelo entre su vida antes y después de ser diagnosticado, pero Paul se ha esforzado por desarrollar todas sus capacidades y vivir de manera ‘normal’.



Aunque pasa sus días inmovilizado y no puede hacer actividades por sí mismo, logró estudiar Derecho en la Universidad de Texas (Austin, Estados Unidos) y tiene su propia firma de abogados.



Además, asegura que aún tiene sueños por cumplir. Por ejemplo, quiere ir hasta Europa en barco.



La Poliomielitis no ha sido erradicada del mundo. Sin embargo, en el continente americano ya se cumplen más de 20 años sin la presencia de la enfermedad.

