Hombre gastó 16 millones de pesos en fiesta sexual y su esposa dice que lo estafaron

Un hecho insólito se presentó en el club de entretenimiento para adultos 'Pentagon Grand' en Australia, cuando una mujer llegó a protestar a las afueras del lugar tras descubrir que su esposo había gastado cuatro mil dólares en una fiesta sexual de siete horas.



Según los registros de la locación, el hombre mantuvo relaciones sexuales con dos trabajadoras y pagó varias mejoras en el servicio para pagar fetiches y fantasías.



(Además: Sexo e higiene: ¿cómo asearse correctamente antes y después de tener relaciones?).

La gerente del burdel, Suzanne Pfeifer, declaró a medios locales que este hombre había pagado la primera hora en efectivo y había asegurado que no quería que su esposa lo supiera.



Sin embargo, cuando su efectivo se acabó, quiso hacer una transferencia con tarjeta débito, pero esta no tenía fondos y terminó usando su tarjeta de crédito.



(Siga leyendo: 4 factores que perjudican la libido de hombres y mujeres).

Cuando hizo este pago a cuotas, su esposa fue notificada de una transferencia bancaria que decía "pendiente" y el nombre del sitio de entretenimiento para adultos en el que se encontraba su pareja.



Después de siete horas de pagar los servicios de las trabajadoras, estas manifestaron que estaban muy cansadas para continuar con esto y el hombre se marchó.



(Además: (Video) Mujer pasea con correa a un hombre en público: ‘Se va a partir las rodillas’).

Al llegar a su casa, el hombre se encontraba "borracho y drogado", según el testimonio de su esposa, y luego de observar esto, fue con su marido al burdel a reclamarle a la administradora.



Luego de mostrarle las grabaciones de la cámara de vigilancia y demostrar que su esposo sí había estado sobrio y había gastado el dinero con estas mujeres.



(Siga leyendo: ¿Khloé Kardashian abrirá OnlyFans? Esto fue lo que dijo la ‘influencer’).

Facebook Twitter Linkedin

Juguete sexual Foto: iStock

Tras no aceptar las declaraciones de la gerente del lugar, la mujer decidió protestar porque creyó que su esposo había sido estafado por estas mujeres. "Le hemos dicho que puede protestar pacíficamente en la vía pública, pero que si tememos por su seguridad tendremos que llamar a la policía", explicó la administradora del lugar.



"Le hemos aconsejado que llame a la policía si cree que su marido ha sido 'estafado', porque no nos escucha, Si está enfadada por los 4000 dólares, que lo discuta con el marido, no con nosotros", dijo la gerente.

Más noticias:

Ana Karina Soto dice que le pidieron $30 millones para no publicar sus videos íntimos

Laura Acuña volverá a la televisión colombiana: participará en un reality

'Iba a meter candela a la casa': la verdadera amenaza de Evaristo a la familia de Rigo